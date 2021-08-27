28 Şubat davası tutuklusu eski paşalar cezaevinde değil mi? Bomba iddialar

28 Şubat davası kapsamında tutuklanarak cezaevine konulan Çevik Bir ve Çetin Doğan'ın da aralarında bulunduğu eski paşalarla ilgili bomba iddia. Paşalar cezaevinde kalıyor görünseler de aslında cezaevinde olmadıkları iddia edildi.

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28 Şubat post modern darbesinin mimarları Çevik Bir ve Çetin Doğan'ın da aralarında bulunduğu 14 general tutuklanarak cezaevine konulmuştu. Darbe tutuklusu paşaların sağlık sorunları sürekli gündeme getirilerek Cumhurbaşkanı Erdoğan'a af çağrıları yapılırken, Akit gazetesi yazarı Ali Karahasanoğlu'ndan bomba bir iddia geldi. 28 Şubat'çı darbeci generallerin tahliye edilmesi için derin devletin harekete geçtiğini belirten Karahasanoğlu, "Darbeci generaller şu an cezaevinde deniliyor ama çoktan hastaneye giriş yaptılar bile..." dedi. Ali Karahasanoğlu'nun "Derin devlet, darbeci generalleri tahliye hazırlığında!" başlıklı yazısından bazı satır başları şöyle:

Şimdiden kendilerini Adli Tıp'a sevk ettirmişler

- Şimdiden kendilerini Adli Tıp’a sevkettirmişler.. “Eğilip doğrulamıyorlar” diye, bir zamanlar “Genç subaylar tedirgin” başlığı attırdıkları Cumhuriyet’e haber yaptırmışlar.

- Eğer gerçekten ağır hastalıkları varsa, tüm sözlerimden özür dilerim. Ama.. Bu adamlara nasıl inanabilirim ki?

Üç aylık ömrü var denen Şener Eruygur 12 yıldır yaşıyor

- Bunlar değil mi, 2008 yılında, Şener Eruygur için, “Cezaevinde düştü, beyin kanaması geçirdi” diyenler? “Üç aylık ömrü ya var ya yok, niye tahliye etmiyorsunuz” diye, algı üretenler? Şener Eruygur, o olayın üzerinden 12 yıl geçmiş olmasına rağmen hayatını sürdürüyor.

Mehmet Haberal cezaevinden çıktıktan sonra gayet sağlıklı

- Şener Eruygur tek örnek değil.. Mehmet Haberal’dan devam edin. “Kalp krizi geçirebilir” denilerek, hastanede özel odaya alınmış, aylarca orada kalmıştı.. Cezaevinden çıktıktan sonra.. Gayet sağlıklı şekilde, hayatını, hem de çalışarak sürdürüyor.

'Siz şimdi girin, kısa sürede çıkaracağız' garantisi mi verildi?

- Şu iddiayı, hiç de yabana atmayın derim: “Derin devletin derin adamları, Türkiye’de hâlâ hakim olan derin devletin elemanlarından ‘İnfaz yazınızı geç göndertiriz. Cezaevine alındığınızda da, hızlıca Adli Tıp’a sevkinizi yaptırırız. Kısa sürede raporları çıkartır, infaz ertelemeleri yaptırırız’ güvencesini aldılar.”

Çevik Bir'in kelepçeli fotoğrafı çekilmeyecek emrini kim verdi?

- Suç işlemiş, mahkum olmuş, şimdi cezaevine girmesi gereken Çevik Bir’in.. Gözaltına alınıp, savcılığa götürülür iken.. Cezaevine götürülür iken.. Sembolik de olsa.. Bir tane net bir şekilde çekilmiş fotoğrafını göremiyorsunuz.. Kim organize ediyor, bu işleri? “Çevik Bir gözaltına alınır iken, eğer kelepçe vuruldu ise, kelepçeli olarak bir tane fotoğrafını çekmeyeceksiniz” operasyonunu hazırlayanlar kimler?

Darbeci generaller cezaevinde deniliyor ama...

- “Darbeci generaller şu an cezaevinde” deniliyor ama.. Çoktan hastaneye giriş yaptılar bile.. Bir yandan “Cumhurbaşkanı affederek, kendisine itibar sağlayacak” algısı üretiyorlar.. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın af yetkisini kullanmasını bile, itibarsızlaştırmaya çalışıyorlar.