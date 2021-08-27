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Mehmetçikleri taşıyan ikinci kafile uçağı Ankara'da

Mehmetçikleri taşıyan ikinci kafile uçağı Ankara'da

Afganistan’ın başkenti Kabil’den tahliye edilenleri taşıyan THY uçağı, Ankara Esenboğa Havalimanı’na indi.

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AFGANİSTAN'dan tahliyelerine başlanan Türk askerlerini taşıyan Türk Hava Yolları'na ait 2'nci uçak, Ankara'ya indi.

Afganistan'dan tahliyelerine karar verilen Türk askerinin tahliyesi sürüyor. Bugün ikinci kafile de Ankara'ya ulaştı. Türk Hava Kuvvetleri’ne ait nakliye uçağıyla Kabil'den Pakistan'ın başkenti İslamabad'a giden askerleri taşıyan Türk Hava Yolları’na ait TK-6893 sefer sayılı uçak, saat 13.10'da Ankara Esenboğa Havalimanı’na iniş yaptı. 

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