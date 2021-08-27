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Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a: 'Troll gibi konuşmuş'

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a: 'Troll gibi konuşmuş'

"Küfürbaz trolleri yetmemiş olacak ki, kendisi bir troll gibi konuşmuş" diyerek Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yüklenen CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, "Erdoğan’ın öfke nöbetleri alarm veriyor; söylediklerine azami ihtiyatla yaklaşmak gerekir" ifadelerini kullandı.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Bosna Hersek ziyareti öncesi yaptığı açıklamalara göndermede bulunarak, "Küfürbaz trolleri yetmemiş olacak ki, kendisi bir trol gibi konuşmuş" paylaşımını yaptı. 

Kılıçdaroğlu Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Erdoğan ülkeyi yönetemiyor. Küfürbaz trolleri yetmemiş olacak ki, kendisi bir trol gibi konuşmuş. Ben Erdoğan ve hakaretlerini elbette ciddiye almıyorum ancak ülkem için kaygılıyım. Erdoğan’ın öfke nöbetleri alarm veriyor; söylediklerine azami ihtiyatla yaklaşmak gerekir." ifadesini kullandı. 

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