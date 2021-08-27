BIST 1.456
DOLAR 8,40
EURO 9,88
ALTIN 484,53
HABER /  GÜNCEL
ADV Okul İhtiyaçları Şok Ucuz !

Yunan askerleri Türk balıkçılara saldırdı!

Yunan askerleri Türk balıkçılara saldırdı!

Aydın'dan Ege'ye açılan balıkçılar, avlanmanın serbest olduğu uluslararası sularda Yunan askerlerinin taşlı ve plastik mermili saldırısına uğradı.

Abone ol

Didim iskelesinden balık tutmak için avlanmanın serbest olduğu uluslararası sulara açılan Türk balıkçılar Samos Adası'na 6, Eşek Adası'na 4 mil uzakta ağ attı.

Türk balıkçı teknesine yaklaşan Yunan Sahil Güvenlik teknesinde bulunan askerler, silah çekip nişan alarak balıkçılara plastik mermi yağdırdı. Bununla da yetinmeyen Yunan askerleri, taş attıkları balıkçı teknesinin camlarını kırdı.

Gece ve gündüz sürekli olarak tacizde bulunan Yunan askerleri ağ atarak balıkçı teknesinin motoruna sarıp bozmaya çalışırken sözlü ve el hareketleriyle de tacizde bulundu. Yunan askerleri ve Türk balıkçıları arasında geçen bağrışma diyalogları ve tüm yaşananlar cep telefonu ile saniye saniye kaydedildi.

Yunan askerlerinin balıkçı teknesine attığı yumruk büyüklüğündeki taşlar da balıkçılar tarafından kameraya alındı.

ÖNCEKİ HABERLER
Çocuklarımızı taşımaya taliplerdi! İBB'ye başvurdular 5 kişinin uyuşturucu testi pozitif!
Çocuklarımızı taşımaya taliplerdi! İBB'ye başvurdular 5 kişinin uyuşturucu testi pozitif!
ÇiçekSepeti VarVar Fırsatlarını kaçırma!
ÇiçekSepeti VarVar Fırsatlarını kaçırma!
Olay yeri Bursa! Cezaevine uyuşturucu sokan avukata 18 yıl hapis istemi
Olay yeri Bursa! Cezaevine uyuşturucu sokan avukata 18 yıl hapis istemi
Muğla'da annesini öldüren katil zanlısı: Hatırlamıyorum
Muğla'da annesini öldüren katil zanlısı: Hatırlamıyorum
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a: 'Troll gibi konuşmuş'
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a: 'Troll gibi konuşmuş'
Kocası üçüncü kattan atıp intihar süsü verdi çocuğun ifadesi tüyler ürpertti
Kocası üçüncü kattan atıp intihar süsü verdi çocuğun ifadesi tüyler ürpertti
Sarıyer'de kaçak avlanan 1 ton midye ele geçirildi
Sarıyer'de kaçak avlanan 1 ton midye ele geçirildi
Takımı Avrupa Ligi'nden elenen Sumudica tesislere alınmadı
Takımı Avrupa Ligi'nden elenen Sumudica tesislere alınmadı
28 Şubat davası tutuklusu eski paşalar cezaevinde değil mi? Bomba iddialar
28 Şubat davası tutuklusu eski paşalar cezaevinde değil mi? Bomba iddialar
Pakistan'da bir fabrikada yangın çıktı! 11 işçi hayatını kaybetti
Pakistan'da bir fabrikada yangın çıktı! 11 işçi hayatını kaybetti