BIST 1.456
DOLAR 8,40
EURO 9,88
ALTIN 484,83
HABER /  SPOR
ADV Okul İhtiyaçları Şok Ucuz !

UEFA'dan Mustafa Denizli'ye jest! "Üç farklı takımı şampiyon yapan tek hoca"

UEFA'dan Mustafa Denizli'ye jest! "Üç farklı takımı şampiyon yapan tek hoca"

Türk futbolunun en önemli mihenk taşlarından biri olan Altay Teknik Direktörü Mustafa Denizli hakkında UEFA Şampiyonlar Ligi'nin resmi Facebook hesabı tarafından övgüyle bahsedildi.

Abone ol

 Son olarak geçen sezon Altay'ın 18 yıllık Süper Lig özlemine son veren usta teknik adamla ilgili yapılan açıklamada, "Türkiye'de üç farklı takımı (Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş) şampiyon yapan tek hoca. Bir Türk takımına Şampiyon Kulüpler Kupası'nda yarı final oynatan ilk teknik direktör" denildi.

Yazıda, "Altyapısından yetiştiği, kariyerinin büyük bölümünü geçirdiği Altay'ı Süper Lig'e çıkarttı ve sezona da ikide iki yaparak başladı. Mustafa Denizli, Altaylıların deyişiyle Büyük Mustafa, benzersiz hikayesine yeni sayfalar eklemeye devam ediyor" ifadelerine yer verildi.

Paylaşımda 71 yaşındaki deneyimli teknik adamın Altaylı futbolcularla antrenman öncesi yaptığı konuşmanın fotoğrafına yer verilirken, futbolseverler tarafından binlerce beğeni alan paylaşıma övgü dolu yorumlar yapıldı.

KAZIMCAN U19 MILLI TAKIMI'NDA

Altay'ın altyapısından yetişen genç forvet Kazımcan Karataş, U19 Milli Takımı'na davet edildi. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan yazılı açıklamada, "Genç futbolcumuz Kazımcan Karataş U19 Milli Takımımızın 1-7 Eylül 2021 tarihleri arasında Hırvatistan'da katılacağı Uluslararası Dostluk Turnuvası müsabakalarının aday kadrosuna davet edildi. Kazımcan'ı tebrik ediyor, yürekten başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Çocuklarımızı taşımaya taliplerdi! İBB'ye başvurdular 5 kişinin uyuşturucu testi pozitif!
Çocuklarımızı taşımaya taliplerdi! İBB'ye başvurdular 5 kişinin uyuşturucu testi pozitif!
ÇiçekSepeti VarVar Fırsatlarını kaçırma!
ÇiçekSepeti VarVar Fırsatlarını kaçırma!
Olay yeri Bursa! Cezaevine uyuşturucu sokan avukata 18 yıl hapis istemi
Olay yeri Bursa! Cezaevine uyuşturucu sokan avukata 18 yıl hapis istemi
Muğla'da annesini öldüren katil zanlısı: Hatırlamıyorum
Muğla'da annesini öldüren katil zanlısı: Hatırlamıyorum
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a: 'Troll gibi konuşmuş'
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a: 'Troll gibi konuşmuş'
Kocası üçüncü kattan atıp intihar süsü verdi çocuğun ifadesi tüyler ürpertti
Kocası üçüncü kattan atıp intihar süsü verdi çocuğun ifadesi tüyler ürpertti
Sarıyer'de kaçak avlanan 1 ton midye ele geçirildi
Sarıyer'de kaçak avlanan 1 ton midye ele geçirildi
Takımı Avrupa Ligi'nden elenen Sumudica tesislere alınmadı
Takımı Avrupa Ligi'nden elenen Sumudica tesislere alınmadı
28 Şubat davası tutuklusu eski paşalar cezaevinde değil mi? Bomba iddialar
28 Şubat davası tutuklusu eski paşalar cezaevinde değil mi? Bomba iddialar
Pakistan'da bir fabrikada yangın çıktı! 11 işçi hayatını kaybetti
Pakistan'da bir fabrikada yangın çıktı! 11 işçi hayatını kaybetti