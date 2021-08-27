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T-Mobile'dan 40 milyon müşteri verisi çalan hacker Türkiye'de yaşıyor

T-Mobile'dan 40 milyon müşteri verisi çalan hacker Türkiye'de yaşıyor

Dünyanın en büyük GSM operatörlerinden T-Mobile, 40 milyondan fazla müşterisinin kişisel verilerinin çalındığını duyurmuştu. Siber saldırıyı yapan hackerın Türkiye'de yaşadığı ortaya çıktı.

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Son zamanlarda oldukça artan siber saldırılara, geçtiğimiz günlerde bir yenisi daha eklenmiş ve Dünyanın en büyük GSM operatörlerinden ABD'li T-Mobile, siber saldırıya uğradıklarını açıklamıştı.

40 milyondan fazla müşterisinin kişisel verilerinin çalındığını duyuran şirket, sistemlere yönelik saldırının son derece karmaşık olduğunu söylemişti.

Çalınan dosyaların, T-Mobile'ın mevcut 7,8 milyon faturalı müşteri hesabına ait verileri de içerdiğine işaret edilen açıklamada, müşterilerin ad ve soyadları, doğum tarihleri, sosyal güvenlik numaraları ile ehliyet bilgilerine ulaşıldığı kaydedildi.

Saldıran kişi Türkiye'de yaşıyor
T-Mobile’ı hackleyen isim Wall Street Journal’a konuştu. 21 yaşındaki Amerikalı John Binns, birkaç sene önce yerleştiği Türkiye’de yaşadığını ifade etti.

Herkesin erişebileceği yazılımlarla, internet üzerinde güvenliği sınırlı bir router yani yönlendirici tespit ettiğini ve bunun da T-Mobile’a ulaştığını ifade eden Binns, “Panikledim, çünkü büyük bir şeye ulaştığımı anlamıştım. Güvenlik gerçekten çok kötüydü. Genel olarak ses getirmek istedim.” dedi.

Öte yandan John Binns, çaldığı verileri satıp satmadığı hakkında yorum yapmaktan kaçındı.

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