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YKS yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM Başkanı Aygün duyurdu!

YKS yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM Başkanı Aygün duyurdu!

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün yerleştirme sonuçlarının ne zaman açıklanacağını duyurdu.

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ÖLÇME, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, 2021-Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yerleştirme sonuçlarını gelecek hafta içerisinde açıklayacaklarını duyurdu.

ÖSYM Başkanı Aygün, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Sevgili gençler, biliyorum YKS sonuçlarını heyecanla bekliyorsunuz, sizi anlıyorum ve heyecanınızı paylaşıyorum. 2021-YKS yerleştirme işlemleri ve kontroller devam ediyor. Önümüzdeki hafta içerisinde sonuçları açıklayacağız. Şimdiden hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

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