BIST 1.456
DOLAR 8,40
EURO 9,88
ALTIN 484,53
HABER /  GÜNCEL  /  EĞİTİM
ADV Okul İhtiyaçları Şok Ucuz !

Milli Eğitim Bakanlığı duyurdu! Onlar da öğretmen olabilecek

Milli Eğitim Bakanlığı duyurdu! Onlar da öğretmen olabilecek

Öğretmenlik ataması bekleyen milyonlarca gence güzel haber. Milli Eğitim Bakanlığı, öğretmenlik başvuru şartlarını genişletti. Pedagojik formasyon eğitimi alanlar da öğretmenlik başvurusu yapabilecekler.

Abone ol

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Yükseköğretim Kurulu (YÖK) iş birliğiyle açılan veya açılacak olan Öğretmenlik Meslek Bilgisi Tezsiz Yüksek Lisans programı ya da pedagojik formasyon eğitimi sertifikası programını başarıyla tamamlayanların öğretmenliğe başvurabileceğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Bakanlığın, öğretmen ihtiyacını karşılamak üzere 29 Haziran 2020 tarihli Talim ve Terbiye Kurulu kararı ile pedagojik formasyon programı/pedagojik formasyon eğitimi sertifikası programını başarıyla tamamlayanların öğretmenliğe başvuru hakkını iptal ederek, MEB ve YÖK iş birliği ile açılan/açılacak olan öğretmenlik meslek bilgisi tezsiz yüksek lisans programını başarıyla tamamlama koşulu getirdiği hatırlatıldı.

Ancak kararın üzerinden 14 ay geçmesine rağmen hiçbir yüksek öğretim kurumunda, öğretmenlik meslek bilgisi tezsiz yüksek lisans programının açılmadığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Talim ve Terbiye Kurulu, oluşacak mağduriyetleri önlemek üzere toplanarak söz konusu kararı 'Bakanlık ve Yükseköğretim Kurulu (YÖK) iş birliği ile açılan/açılacak olan öğretmenlik meslek bilgisi tezsiz yüksek lisans programı ya da pedagojik formasyon eğitimi sertifikası programını başarıyla tamamlayanların öğretmenliğe başvuru yapabilecekleri' şekilde genişletti."

ÖNCEKİ HABERLER
Diyarbakır'da hemşirelik öğrencisi Merve'den 3 gündür haber alınmıyor! Ailesi perişan halde
Diyarbakır'da hemşirelik öğrencisi Merve'den 3 gündür haber alınmıyor! Ailesi perişan halde
ÇiçekSepeti VarVar Fırsatlarını kaçırma!
ÇiçekSepeti VarVar Fırsatlarını kaçırma!
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan vatandaşa aşure dağıtımı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan vatandaşa aşure dağıtımı
YKS yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM Başkanı Aygün duyurdu!
YKS yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM Başkanı Aygün duyurdu!
MNG kargoya siber saldırı! Müşterilerin tüm bilgileri çalındı!
MNG kargoya siber saldırı! Müşterilerin tüm bilgileri çalındı!
T-Mobile'dan 40 milyon müşteri verisi çalan hacker Türkiye'de yaşıyor
T-Mobile'dan 40 milyon müşteri verisi çalan hacker Türkiye'de yaşıyor
UEFA Avrupa Ligi kura çekimi! Fenerbahçe ve Galatasaray'ın rakipleri belli oldu
UEFA Avrupa Ligi kura çekimi! Fenerbahçe ve Galatasaray'ın rakipleri belli oldu
Yunan askerleri Türk balıkçılara saldırdı!
Yunan askerleri Türk balıkçılara saldırdı!
UEFA'dan Mustafa Denizli'ye jest! "Üç farklı takımı şampiyon yapan tek hoca"
UEFA'dan Mustafa Denizli'ye jest! "Üç farklı takımı şampiyon yapan tek hoca"
Çocuklarımızı taşımaya taliplerdi! İBB'ye başvurdular 5 kişinin uyuşturucu testi pozitif!
Çocuklarımızı taşımaya taliplerdi! İBB'ye başvurdular 5 kişinin uyuşturucu testi pozitif!