Cumhurbaşkanı Erdoğan Bosna Hersek'te İlk olarak Aliya İzzetbegoviç’in kabrini ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da Bosna Hersek'e geldi.