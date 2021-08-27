Cumhurbaşkanı Erdoğan Bosna Hersek'te İlk olarak Aliya İzzetbegoviç’in kabrini ziyaret etti
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak üzere Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'ya geldi. İlk olarak Bosna Hersek’te merhum Aliya İzzetbegoviç’in mezarını ziyaret eden Erdoğan çeşitli programlara katılmak
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak üzere TC-TUR uçağıyla Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'ya geldi.
Erdoğan, Bosna Hersek temasları kapsamında ilk olarak Aliya İzzetbegoviç'in kabrini ziyaret etti, ardından Vakıflar Genel Müdürlüğünce restore edilen Başçarşı Camisi'nin açılışına katılacak.
Erdoğan, Saraybosna Uluslararası Havalimanı'nda Bosna Hersek Güvenlik Bakanı Selmo Çikotiç ile Saraybosna Büyükşehir Belediye Başkanı Benjamina Karic ve Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçisi Sadık Babür Girgin tarafından karşılandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da Bosna Hersek'e geldi.