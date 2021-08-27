İslam Memiş'ten olay tahmin! Altın yükselecek dolar düşecek

Altın ve dolar kurunda bugün büyük gün! Her şey bugün belli olacak.. İslam Memiş son videosunda para piyasalarında dananın kuyruğunun kopacak günün bugün olduğunu söylerken, altın fiyatlarının yükseleceğini doların ise kısa süreliğine geri çekileceğini söyledi. Milliyet yazarı Zeynep Aktaş ise doların 7.80 seviyelerine gerileyebileceğini yazdı.

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Para piyasalarında bugün gerçekleştirilecek Jakcon Hole toplantısına gözler çevrilirken Altın ve para piyasaları İslam Memiş'ten toplantı sonucuyla ilgili olay açıklamalar geldi. İslam Memiş altın ve dolar gibi varlıklarında uzun süredir devam eden belirsiz hareketlerin bugünden itibaren biteceğini öne sürdü.

Değerli metallerin gidişatına belirleyecek

Ekonomist İslam Memiş sosyal medya hesabından paylaştığı videoya “Bugün para piyasaları için büyük gün” başlığını atarken ABD Merkez Bankası ( Fed) Başkanı Jarome Powell’ın açıklamalarının dolar kuru başta olmak üzere altın ve gümüş gibi değerli metallerin gidişatını belirleyecek olduğunu dile getirdi.

Dolar ve altında ciddi hareketlenmeler olacak

Fed Başkanı Powell’ın tahvil alımlarıyla ilgili konuşmalarının merakla beklendiğini söyleyen İslam Memiş Powell’ın açıklamalarından sonra yatırımcıların yeni bir pozisyon alacaklarını belirtti. Dolar ve altın fiyatlarında bugünden itibaren ciddi hareketlenmeler bekleyen Memiş “Yaklaşık iki ay devam eden bu belirsizlikler ortadan kalkacak” diye konuştu.

Altın yükselecek, dolar düşecek

Önümüzdeki haftadan itibaren ya altın fiyatlarında yukarı yönlü bir hareket gözlemleyeceğimizi belirten İslam Memiş, "Ben Fed Başkanı Powell’ın güvercin tonda bir açıklama yapacağını, piyasaları bozacak herhangi bir söylemde bulunmayacağını bu da altın ve gümüş gibi değerli metallerin fiyatlarını olumlu yönde destekleyeceğini” söyledi.

Altının onsu 1835 dolar seviyesine kadar yükselir

Memiş altın fiyatlarındaki yükselişlerin ons bazında 1835 dolar seviyesine kadar gümüşün ise ons bazında 24,85 dolar seviyesine kadar yükseleceğini ön gördüğünü paylaştı.

Dolar kurunda kısa vadeli bir düşüş

Altın ve gümüş gibi varlıklarında Jakson Hole toplantısı sonrası yükseliş bekleyen İslam Memiş dolar varlıklarında ise bir gerileme öngördüğünü açıkladı. Jakson Hole toplantısı sonrası dolar endeksinde bir geri çekilme meydana geldiği taktirde buna bağlı olarak Türk Lirası’nın da dolar karşısında değer kazanacağını dile getiren İslam Memiş “Ben dolar kurunda kısa vadeli bir geri çekilme bekliyorum” dedi.