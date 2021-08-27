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Cristiano Ronaldo Juventus'ta antrenmana çıkmadı

Cristiano Ronaldo Juventus'ta antrenmana çıkmadı

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Juventus’un Portekizli yıldız oyuncusu Cristiano Ronaldo, bu sabahki antrenmana katılmadı. Massimiliano Allegri ise "Cristiano Ronaldo, Juventus'ta kalmak istemediğini ve hemen takımdan ayrılmak istediğini söyledi" dedi.

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İtalyan spor basınında yer alan haberlerde, 36 yaşındaki futbolcunun sabah saatlerinde Juventus'un Continassa Tesisleri'ne geldiği ve burada 40 dakika kadar kaldıktan sonra antrenmana katılmadan tesislerden ayrıldığı belirtildi.

Juventus Teknik Direktörü Massimiliano Allegri: "Ronaldo'nun ayrılması beni hayal kırıklığına uğratmadı. Cristiano seçimini yaptı." dedi.

Manchester City iddiası

İtalyan basını, bu gelişmeyi "Veda günü" ve "Ayrılık günü" başlıklarıyla okuyucularına duyururken, Portekizli yıldızın bir sonraki adresinin İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City olacağını yazdı.

La Gazzetta dello Sport'un haberinde, Ronaldo'nun menajeri Jorge Mendes'in süreci yönettiği ve yıldız oyuncunun Manchester City'ye transferi için tek engelin Juventus ile sözleşmenin feshi olduğu aktarıldı.

Corriere dello Sport'un haberinde de Cristiano Ronaldo ile Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola'nın bir telefon görüşmesi yaptığı ve deneyimli teknik adamın, yıldız oyuncuyu takımda görme konusunda istekli olduğu kaydedildi.

1  yıllık daha sözleşmesi vardı

Bu arada Juventus'un, kendileriyle 1 yıllık daha sözleşmesi olan Ronaldo'nun herhangi bir ücret olmadan gitmesine sıcak bakmadığı, bu nedenle menajer Mendes'in İngiliz takımının en az 25 milyon avroluk bir teklif yapması için çalıştığı basına yansıdı.

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