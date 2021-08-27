Pençe Şimşek'in ardından şimdi de Gara! 7 terörist etkisiz hale getirildi!
Irakın kuzeyine yapılan operasyonlar sürüyor. Gara'da 3 terörist etkisiz hale getirilmesiyle toplam 7 terörist öldürüldü.Abone ol
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Gara'da 3 teröristin hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini, bugün etkisiz hale getirilen terörist sayısının 7 olduğunu bildirdi.
MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:
"Irak'ın kuzeyindeki teröristlere yönelik operasyonlarımız sürüyor. Gara bölgesindeki 3 PKK'lı terörist daha Hava Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi. Bugün etkisiz hale getirilen terörist sayısı 7 oldu."
MSB, bu sabah Irak’ın kuzeyindeki Pençe Şimşek bölgesinde tespit edilen 4 PKK’lı teröristin ateş destek vasıtalarıyla etkisiz hale getirildiğini bildirmişti.