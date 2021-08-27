TBMM Başkanı Şentop'tan Afganistan açıklaması

TBMM Başkanı Şentop, "Afganistan'da gerçekleşen insanlık dışı, vahşi saldırıları lanetliyoruz. Masum insanları hedef alan böyle bir katliâmı hiçbir şey mazur gösteremez; sorumluluğunu hafifletemez." açıklamasında bulundu.

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TBMM Başkanı Mustafa Şentop "Afganistan'da gerçekleşen insanlık dışı, vahşi saldırıları lanetliyoruz. Masum insanları hedef alan böyle bir katliâmı hiçbir şey mazur gösteremez; sorumluluğunu hafifletemez. Afganistan'da huzur ve barışın hâkim olacağı günler için dua ediyoruz." açıklamasında bulundu.

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