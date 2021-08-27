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TBMM Başkanı Şentop'tan Afganistan açıklaması

TBMM Başkanı Şentop'tan Afganistan açıklaması

TBMM Başkanı Şentop, "Afganistan'da gerçekleşen insanlık dışı, vahşi saldırıları lanetliyoruz. Masum insanları hedef alan böyle bir katliâmı hiçbir şey mazur gösteremez; sorumluluğunu hafifletemez." açıklamasında bulundu.

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TBMM Başkanı Mustafa Şentop "Afganistan'da gerçekleşen insanlık dışı, vahşi saldırıları lanetliyoruz. Masum insanları hedef alan böyle bir katliâmı hiçbir şey mazur gösteremez; sorumluluğunu hafifletemez. Afganistan'da huzur ve barışın hâkim olacağı günler için dua ediyoruz." açıklamasında bulundu.

Ayrıntılar geliyor...

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