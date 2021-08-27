ABD, Afgan işbirlikçilerin isim listesini Taliban'a verdi ABD Başkanı Biden itiraf etti

Uzun süredir ABD'nin Taliban ile 'ölüm listesi' olarak anılan ABD müttefiklerinin kimliklerini içeren belgeleri paylaştığı konuşuluyordu. Biden'dan bu konu ile ilgili itiraf gibi açıklamalar geldi.

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New York Post'ta yer alan habere göre, ABD ve Taliban arasında bu denli bir paylaşımın olduğunu kabul etti. Biden söz konusu paylaşımın bu kişilerin güvenli bir şekilde havalimanına ulaşmaları için yapıldığının altını çizdi.

Biden konu ile ilgili 'Ama size gerçekten bir isim listesi olduğunu kesin olarak söyleyemem. Olmuş olabilir. Kesin bir şey söylemek zor' ifadelerini kullandı.

IŞİD-Horasan'ın üstlendiği Kabil Havaalanı saldırılarının ardından konuşan CENTCOM Komutanı McKenzie, 'ABD ile Taliban arasında istihbarat paylaşımı operasyonu yürütüldüğünü ve bu sayede bazı terör saldırılarının önlendiğini' söyledi

Taliban'a müttefik muamelesi

ABD'nin çekilmesiyle Afganistan'ı ele geçiren Taliban'dan daha küçük çaplı ama daha tehlikeli bir örgüt olduğu belirtilen IŞİD-Horasan'ın dün Kabil Havaalanı bölgesini kana bulamasının ardından, ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı'ndan (CENTCOM) Taliban'a müttefik muamelesi geldi.

CENTCOM Komutanı General Kenneth McKenzie, 'ABD ile Taliban arasında istihbarat paylaşımı operasyonu yürütüldüğünü, iki tarafın 31 Ağustos'ta tahliyelerin tamamlanması gibi ortak bir amacı paylaştığını' söyledi.

Taliban'dan "Bu ortak amacı uyumlu tuttuğumuz sürece birlikte çalışmak faydalı oldu" diye söz eden ABD'li general, terör tehditlerine ilişkin bazı istihbaratın örgütle paylaşıldığını ve bunun işe yaradığını dile getirdi:

"Bu istihbaratın [terörist tehditlerle ilgili] versiyonlarını Taliban ile paylaşıyoruz, böylece onlar gerçekten baskınlar yapıyor... (Olası saldırıların) bazılarını engellediklerini düşünüyoruz."

'Taliban'ın saldırıya izin verdiğini düşünmüyoruz'

Tahliyelerin gerçekleştiği Kabil Havaalanı bölgesinde dün ABD askerleri dahil onlarca kişinin öldüğü saldırıların gerçekleşmesine Taliban'ın kasten izin verdiğine inanmalarına yol açacak herhangi bir istihbarata sahip olmadıklarını aktaran McKenzie, IŞİD-Horasan'ın üstlendiği saldırıların gerçekleşmesine Taliban'ın izin verme potansiyeliyle ilgili bir soruyu şöyle yanıtladı:

"Bilmiyorum. [Taliban'ın] buna izin verdiğine beni ikna edecek herhangi bir şey olduğunu sanmıyorum."

Son haberlere göre IŞİD-Horasan tarafından üstlenilen Kabil Havaalanı bölgesine yönelik intihar saldırılarında 13'ü ABD askeri olmak üzere en az 110 kişi öldü, 1300'den fazla kişi yaralandı. İsmi açıklanmayan bir Taliban yöneticisi, 28 Taliban üyesinin yaşamını yitirdiğini söyleyerek "Biz, Amerikalılardan daha fazla insan kaybettik" dedi.

'Çatışmasızlık mekanizması' uzlaşması da var

McKenzie, 15 Ağustos'ta Katar'ın başkenti Doha'da Taliban siyasi liderliğiyle 'ABD'nin tahliye operasyonuna müdahale etmemeleri' konusunda yüz yüze görüşme gerçekleştirmişti. Haberlere göre tahliye sürecinin müdahalesiz şekilde gerçekleşebilmesi noktasında ABD'li general Taliban ile bir 'çatışmasızlık mekanizması' konusunda uzlaşmaya varmıştı.

'ABD, Afgan işbirlikçilerin isim listesini verdi'

CENTCOM Komutanı'nın son açıklamasından önce ABD'li haber sitesi Politico 'Washington'ın Kabil Havaalanı'na girişine izin verilmesi gereken ABD'liler ile Afgan işbirlikçilerinin isim listesini Taliban ile paylaştığını' duyurdu. Haberde Joe Biden yönetiminin bu hamlesinin 'bazı ABD Kongresi üyeleri ve askeri yetkilileri kızdırdığı' aktarıldı.

'O Afganları ölüm listesine koydular'

Zira Taliban'ın ABD öncülüğündeki yabancı güçler için çalışmış Afganlara işkence ve katliama varan misillemelerde bulunmasından korkuluyor. Nitekim Politico'ya konuşan bir savunma yetkilisi “Temelde bu yaptıkları, tüm o Afganları ölüm listesine koymaktır. Çok tiksinti verici, şok edici ve insanı kirlenmiş hissettiren bir hareket" tepkisini verdi.

Biden yalanlamadı

ABD Başkanı Joe Biden, dün Kabil Havaalanı saldırılarıyla ilgili düzenlediği basın toplantısında, Politico'nun haberinin sorulması üzerine, 'böyle listelerin varlığından kesin emin olmadığını, ama ABD'nin Taliban'a isim listesi verdiği bazı durumlar olduğunu' söyledi.