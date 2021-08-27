Okullar açılırken büyük tehlike! 5 bin 315 şoför uyuşturucu bağımlısı çıktı

Okullarda yüz yüze eğitim başlarken onbinlerce servis aracı da göreve başlamaya hazırlanıyor. İBB, aralarında servis şoförlerinin de bulunduğu 141 bin şoför adayına uyuşturucu bağımlılık testi yapıldığını ve 5 bin 315 adayın testinin ‘pozitif’ çıktığını açıkladı.

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UKOME Ağustos ayı toplantısında konuşan İBB Toplu Ulaşım Hizmetleri Şube Müdürü Barış Yıldırım İstanbul'da; 7 bin 60 okul, 2 milyon 819 bin 443 öğrenci, 198 bin 165 de öğretmen bulunduğu bilgisi paylaşarak, 18 bin okul servis aracının 6 Eylül'de trafiğe çıkacağını söyledi. Servislerle taşınacak öğrenci sayısının ise 324 bin olduğunu belirtildi.

Şoför adaylarına uyuşturucu ve alkol testi

Verilen bu bilgilerin ardından İBB'nin Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü tarafından İl Sağlık Müdürlüğü ile birlikte Toplu Taşıma Aracı Kullanım Belgesi almak için başvuran kişilere alkol ve uyarıcı madde testi yapıldığını açıklayan Yıldırım şu ürperten rakamları verdi:

141 bin şoför adayından 5 bininin testinden

“Bu kapsamda bugüne kadar 141 bin 350 şoför adayına test yapıldı. Test yapılan bu kişilerden 5 bin 315'i testi maalesef pozitif çıktı.” dedi. Bu kişilerin şoförlük yapmalarının engellendiği kaydedildi.