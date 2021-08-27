Kemal Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sordu: Hani kuş uçsa görüyordun?

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Bodrum ve Milas'ta yangınlardan etkilenen mahalleleri ziyaret etti. Ardından belediye başkanları ile yaptığı konuşmada Erdoğan'ı hedef alarak göç rakamlarını sordu.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Muğla'da büyükşehir belediye başkanları toplantısında konuştu.

Afganistan'daki gelişmeler ve Türkiye'ye yönelik göç dalgası hakkında konuşan Kılıçdaroğlu, Erdoğan'a sert sözlerle yüklendi.

Ülkedeki Afgan mültecilerini gayri resmi sayılarının Erdoğan tarafından açıklanmasına tepki gösteren Kılıçdaroğlu, ''Erdoğan gayri resmi rakamları açıkladı. Peki bu insanlar nasıl geldi? Hangi kuş uçsa görüyordun? Gayri resmi rakamları ifade etmekte doğru değil, kim veriyor bu rakamları size?'' ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu şöyle konuştu:

''Afganistan'da hepimizi endişenlendiren gelişmeler oluyor. Dünya'da terörden en büyük acıyı gören ülkeyiz. Dolayısıyla bizim askerlerimizin Afganistan'dan dönmesi kararını büyük bir sevinçle karşıladık. Hiçbir çocuğumuzun burnu kanamasın. Bir an önce askerlerimizin ülkemize dönmelerini arzu ederiz.

Türkiye'ye gelen Afganlar var. Bunların da kendi ülkelerine gönderilmesi için hükümetin karar alması gerekiyor.

Çok istiyorsa tamamını Sarayı'na alsın. Çıkabilecek sorunlar konusunda endişeliyiz. Umarım bu endişemizi ülkeyi yöneten irade anlar. ''