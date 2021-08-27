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Ekşi Sözlük’te büyük skandal! Hadsiz yazardan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ölüm tehdidi

Ekşi Sözlük’te büyük skandal! Hadsiz yazardan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ölüm tehdidi

Ekşi Sözlük'te, bir başlık altında girilen entrylerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı açıktan ölümle tehdit edildi.

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Her gün yeni bir skandala imza atan Ekşi Sözlük'te bu sefer hadlerini fena aştılar. Sözlükteki bir hadsiz bir yazar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı açıktan ölümle tehdit etti.

"RTE'nin en az 2028'e kadar ülkeyi yönetecek olması" başlığı altında yorum yapan Ekşi yazarı, "RTE ölene kadar başımızda kalır. Birisi öldürsün şu herifi." şeklinde skandal ötesi ifadelere başvurdu.

Qujea rumuzlu Ekşi yazarı yaptığı skandal yorumda şu ifadeleri kullandı:

"Aktroll değilim ve o kadar da düşmedim ancak başlık sahibi arkadaş haklı. Maalesef ülkemizdeki cahil ve yobaz kesim buna son vermediği müddetçe RTE ölene kadar maalesef başımızda kalır. Bu yüzden birisi öldürsün şu herifi."

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