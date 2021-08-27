Bakırköy'de savcı '12 milyon lira dolandırdı' iddiası! Bu da 'Adliye Tosuncuğu'

BAKIRKÖY Adliyesi'nde görevli Savcı Tamer Can, sanık yakınlarını "işinizi hallederim" diye 12 milyon lira dolandırdı. Adı 'Adliye Tosuncuğu'na çıkan Can, savcılıktan istifa etti. Hakkında hazırlanan iddianame Yargıtay'a gönderildi. Can, öz yeğenini istismar eden sanığın yakınından beraat ettirmek için 98 bin dolar almış...

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Tamer Can'ın ismi İstanbul Bakırköy Cumhuriyet Savcısı'yken adı rüşvet ve dolandırıcılık skandallarına karıştı. İddiaya göre savcı Tamer Can, küçük yeğenine cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan adamın duruşmasına giren savcının oda arkadaşı olmasından faydalandı.

Dolar olarak aldı TL olarak geri gönderdi

Sanık yakınlarına tahliye ve beraat vaadinde bulunarak 98 bin dolar para aldı. Ancak işler beklendiği gibi gitmedi. Yeğenine cinsel istismarda bulunan adam ne tahliye edildi, ne de beraat kararı çıktı. Savcı Tamer Can, dolar üzerinden aldığı parayı 120 bin TL olarak geri gönderdi.

Adı Adliye Tosuncuğu'na çıktı

CNN TÜRK'ün haberine göre; yaptığı dolandırıcılıklarla adı 'Adliye Tosuncuğu'na çıkan savcıya para kaptırdığını iddia eden sanık yakını şikayetçi oldu. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, savcı Tamer Can hakkında nitelikli dolandırıcılık suçundan iddianame hazırladı. Hakkında dava açılabilmesi dosyayı Yargıtay’a gönderdi.

Savcılıktan istifa etti, sabıka dosyası açıldı

Savcı Tamer Can, 2020 yılında görevinden istifa etti. Zamanla hakkında savcılıklara bir çok şikayet dilekçesi verildi. Buradaki ifadelere göre, sanık yakınlarını 12 milyon liraya kadar dolandırdığı ileri sürülüyor.