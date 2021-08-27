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İçişleri Bakanlığı: Turuncu kategorideki PKK'lı Hatun Dağtaş Diyarbakır'da yakalandı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
İçişleri Bakanlığı: Turuncu kategorideki PKK'lı Hatun Dağtaş Diyarbakır'da yakalandı

 İçişleri Bakanlığı, PKK'da sorumlu düzeyde faaliyet yürüten ve turuncu kategoride aranan terör örgütü mensubu Hatun Dağtaş'ın Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışma sonucu yakalandığını bildirdi.

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Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanlığı koordinesinde Diyarbakır Emniyet Müdürlüğünce yapılan çalışma sonucu, terör örgütü PKK'nın sözde Amed eyaletinde sorumlu düzeyde faaliyet gösteren ve Terör Arananlar Listesi'nde "turuncu" kategoride yer alan "Lilit Amed" kod adlı Hatun Dağtaş'ın Kocaköy ilçesindeki köy evinde saklandığı tespit edildi.

Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve Özel Harekat Şubesi ile İl Jandarma Komutanlığı timlerince dün düzenlenen operasyonda aranan teröristin yanı sıra ona yardım ve yataklık yapan 2 kişi de yakalandı.

Operasyonda bir kalaşnikof, bir Glock marka tabanca ve 2 el bombası ile çok miktarda mühimmat ele geçirildi.

Çok sayıda eylemin planlayıcısı olduğu tespit edildi

Yakalanan teröristin, 26 Temmuz 2011'de Diyarbakır merkezdeki Yenişehir ilçesinde bulunan Asayiş Şube Müdürlüğü/Motosikletli Timler Amirliği Hizmet Binası'na el bombası atılmasının ve Diyarbakır kırsalındaki çok sayıda eylemin planlayıcısı olduğu tespit edildi.

Açıklamada sorumlu düzeyde faaliyet gösteren örgüt mensubu ile yakalanan 2 kişinin adli işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

PKK
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