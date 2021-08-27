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Tokat'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan 5 zanlı tutuklandı

Tokat'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan 5 zanlı tutuklandı

TOKAT'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı.

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İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yaptıkları çalışma sonucu kent merkezi ve Turhal ilçesinde uyuşturucu satıldığı bilgisine ulaştı.

Polis, belirlenen adreslere düzenlediği operasyonda 100 uyuşturucu hap, 667,30 gram sentetik uyuşturucu, 55,45 gram metamfetamin ve 70 kök kök Hint keneviri ele geçirdi.

Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemelerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 şüpheli, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

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