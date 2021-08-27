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Beşiktaş sol bek transferinde Umut Meraş ile anlaştı

Beşiktaş sol bek transferinde Umut Meraş ile anlaştı

Milli futbolcu Umut Meraş, Beşiktaş'la transfer konusunda anlaşmaya vardı. Oyuncu, 3 yıllık imzayı atacak.

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Beşiktaş'ın sol bek transferinde kadrosuna katmak için yoğun çaba sarf ettiği Umut Meraş konusunda istediği gibi sonuçlandırdı.

Beşiktaş, Umut Meraş ile 3 sezonluk sözleşme ve 900 bin Euro yıllık ücret karşılığında anlaştı.

1 milyon euro bonservis

Umut Meraş'ın kulübüne de 1 milyon Euro net bonservis + 200 bin Euro da bonus ödemesi yapılacak.

Sporx’in haberine göre; 25 yaşındaki oyuncu hafta sonu İstanbul'a gelerek resmi imzayı atacak.

Umut Meraş 2019 yılında Bursspor'dan Le Havre'a 1,3 milyon euroya transfer olmuştu.

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