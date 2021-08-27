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Şanlıurfa'da feci kaza! Otomobiller kafa kafaya çarpıştı 3'ü ağır 6 yaralı var

Şanlıurfa'da feci kaza! Otomobiller kafa kafaya çarpıştı 3'ü ağır 6 yaralı var

ŞANLIURFA’da öğle saatlerinde iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı. Yaralılardan 3'ünün durumu ağır...

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Feci kaza, öğleden sonra Şanlıurfa-Bozova karayolunun 7'nci kilometresinde meydana geldi. Kent merkezine doğru giden Ahmet Demir yönetimindeki 16 CAJ 63 plakalı otomobil, Kızlar Mahallesi yakınlarında İshak Yaşar yönetimindeki 44 EJ 948 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı.

Otomobillerin hurdaya döndüğü kazada, Ahmet Demir, İshak Yaşar, Neslihan Demir, Halil Demirak, Fehime Demirak ve Ayşe Yaşar yaralandı.

Yaralılar, çağırılan ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan 3’ünün durumlarının ağır olduğu belirtildi.

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