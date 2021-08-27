Ankara'da aşı karşıtı diş hekimine 5 ay meslekten men
Sosyal medyada aşı karşıtı söylemlerde bulunan bir diş hekimi, Ankara Dişhekimleri Odası tarafından 5 ay meslekten men edildi.Abone ol
Ankara'da görev yapan diş hekimi Mahmut D., sosyal medyada coronavirüs aşısı karşıtı paylaşımlar yapıyordu. Şikayetler üzerine Ankara Dişhekimleri Odası tarafından soruşturma açıldı.
NTV'de yer alan habere göre soruşturma sonucunda paylaşımların "hekimlik sorumluluğuyla bağdaşmadığı ve mesleki kimliğin kötüye kullanıldığı" yönünde karar verildi.
Mahmut D. 5 ay süreyle diş hekimliği yapamayacak.