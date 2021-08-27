TEI'den büyük başarı: Dünya çapında 3 ödül aldı

Ülkemizin ihtiyaç duyduğu özgün havacılık motorlarının geliştirilmesindeki başarıları ve küresel havacılık sektörüne sunduğu imalat katkılarıyla adından söz ettiren TEI uluslararası alanda da ödüllendirilmeye devam ediyor.

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TEI, Uluslararası Bağımsız Araştırma Şirketi Brandon Hall Group ve iş dünyasının en prestijli ödüllerinden biri olan “Stevie Awards” programında toplamda 3 ödüle layık görüldü.

Brandon Hall Group’tan iki büyük ödül

Brandon Hall Group tarafından düzenlenen Mükemmeliyet Ödülleri’ne TEI iki kategoriden aday gösterildi. Yerlileşme ve millileşme çerçevesinde özgün tasarımlarla Savunma Sanayii’nin motor ihtiyacını karşılayan TEI, Çalışan Bağlılığındaki En İyi Gelişim Ödülü’ne ve Yetenek Stratejisi Alanında En İyi İlerleme Ödülüne sahip oldu.

İnsan Kaynakları Alanında En prestijli Ödül TEI’de

Uluslararası alanda dünyanın en prestijli ödüllerinden biri olarak kabul edilen Stevie Awards tarafından da TEI onurlandırıldı. Küresel havacılık sektörüne büyük katkılar sunan TEI, Çalışan Bağlılığı Başarı Ödülü’nü almaya hak kazandı.

TEI Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Akşit ödüllere ilişkin “İnsan kaynakları alanında Türkiye’ye 3 madalya getirmiş olduk. Brandon Hall madalyalarımızla Türkiye’den savunma sektöründe altın madalya alan ilk şirketiz. İkisinden de altın madalya alan dünyada tek şirketiz.” ifadelerini kullandı.

“Bir Yılda 300 Bin İş Başvurusu Aldık”

TEI Eskişehir Yerleşkesinde basın mensuplarıyla bir araya gelen Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Mahmut F. Akşit, TEI’ye rekor düzeyde iş başvurusu yapıldığını duyurdu. Akşit, “TEI’ye bir yıl içerisinde 310 binden fazla başvuru almışız. Türkiye genelinde de bir rekor bu. 310 bine yaklaşan başka şirket var mı bilmiyorum. Yapılan bu başvurulara da ortalama 3 gün içerisinde geri dönüş yapmışız” dedi.