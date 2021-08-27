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Ermenistan Başbakanı Paşinyan'dan dikkat çeken Türkiye açıklaması

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Ermenistan Başbakanı Paşinyan'dan dikkat çeken Türkiye açıklaması

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Türk kamuoyundan bazı olumlu sinyaller aldıklarını belirterek, "Bu sinyalleri değerlendireceğiz. Olumlu sinyallere olumlu sinyallerle cevap vereceğiz "dedi.

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Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, başkent Erivan'da gündemdeki konulara ilişkin hükümet toplantısında değerlendirmelerde bulundu.

Konuşmasında Türkiye ile Ermenistan arasındaki ilişkilere de değinen Paşinyan, "Türk kamuoyundan bazı net olumlu sinyaller alıyoruz. Bu sinyalleri değerlendireceğiz. Olumlu sinyallere olumlu sinyallerle cevap vereceğiz" diye konuştu.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 25 Ağustos'ta yaptığı açıklamada, "Dağlık Karabağ'daki işgalin sona ermesiyle birlikte bölgemizde kalıcı barış adına yeni bir fırsat penceresi açıldığını, Ermenistan'ın bunu değerlendirmesi halinde bizim de gerekeni yapacağımızı ifade ettik" değerlendirmesinde bulunmuştu.

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