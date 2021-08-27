Ermenistan Başbakanı Paşinyan'dan dikkat çeken Türkiye açıklaması

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Türk kamuoyundan bazı olumlu sinyaller aldıklarını belirterek, "Bu sinyalleri değerlendireceğiz. Olumlu sinyallere olumlu sinyallerle cevap vereceğiz "dedi.

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Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, başkent Erivan'da gündemdeki konulara ilişkin hükümet toplantısında değerlendirmelerde bulundu.

Konuşmasında Türkiye ile Ermenistan arasındaki ilişkilere de değinen Paşinyan, "Türk kamuoyundan bazı net olumlu sinyaller alıyoruz. Bu sinyalleri değerlendireceğiz. Olumlu sinyallere olumlu sinyallerle cevap vereceğiz" diye konuştu.