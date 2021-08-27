Diyarbakır'da elektrik çarpan kadını tedavi yerine toprağa gömdüler

DİYARBAKIR'da elektrik akımına kapılan 33 yaşındaki kadın, hastaneden yakınları tarafından imza karşılığında sedyeyle çıkarılarak bahçede toprağa gömüldü. Durumun bildirilmesi üzerine kısa sürede çok sayıda polisin geldiği hastane bahçesinde aile bireyleriyle gerginlik yaşandı.

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DİYARBAKIR merkez Yenişehir ilçesinde 33 yaşındaki Y.K. adlı kadın, elektrik akımına kapılınca ambulansla Selahattin Eyyübi Devlet Hastanesi aciline getirildi. Burada yakınları sağlık görevlilerin müdahalesini reddederek imza karşılığında sorumluluğu üstlenip hastayı acilden çıkardı.

Sedyeyle hastanenin acilinden çıkarılan Y.K., yakınları tarafından hastanenin bahçesinde kazılan toprağa gömüldü. Hastane çalışanlarının durumu fark etmesiyle durum polise bildirildi. Kısa sürede çok sayıda polisin geldiği hastane bahçesinde gerginlik yaşandı.

Aile görevlileri izin vermeyince kadını farklı yere götürdüler

Y.K.'nin ailesi ile güvenlik güçleri arasında gerginlik yaşanırken aile bireylerinin elektrik akımına kapılan 33 yaşındaki kadını hastaneden alarak başka bir alanda vücudundaki elektriği almak için toprağa gömdüğü ileri sürüldü. Hastane bahçesinde kazılan alan ise görevliler tarafından kazma ve kürekle kapatıldı.