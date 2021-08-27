Taliban'dan Türkiye'ye özel mesajlar! Türkiye ile neler yapmak istediklerini anlattılar

Bugün basına Türkiye'nin havalimanı işletilmesi için teklifte bulunduğu yansıyan Taliban'ın Türkiye ile pek çok konuda iş birliği yapmak istediği dikkat çekti. Taliban Kültür Komisyonu üyesi Balki gazeteci Mehmet Akif Ersoy'a yaptığı açıklamalarda Türkiye'ye özel mesajlar verdi.

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Taliban Kültür Komisyonu'ndan Abdulkahhar Balki, Kabil'de Habertürk TV'den Mehmet Akif Ersoy'un sorularını yanıtladı. Balki yaptığı açıklamada, "Türkler bizim Müslüman kardeşlerimizdir. Büyük bir geçmişi geniş bir kültürü paylaşıyoruz. Din gibi birçok ortak noktamız var. Türkiye ve Türk insanıyla diplomatik, ekonomik ve diğer alanlarda işbirliği yapmak istiyoruz" ifadelerini kullandı

Afganistan'da dün meydana gelen intihar saldırıları dehşete düşürdü. Ülkede kaos ortamı yaşanırken, tahliyeler de devam ediyor.

Türkiye'ye özel mesajlar

Dün ise patlamaların hemen öncesinde Taliban Kültür Komisyonundan Abdulkahhar Balki, Kabil'de Habertürk TV'den Mehmet Akif Ersoy'un sorularını yanıtladı. Balki, yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Afganistan'da güvenliği sağladık. Şu anda hiç suç işlenmiyor. Taliban da Afganistan için kapsayıcı bir sistem üzerinden çalışıyor. İnsanlar bizimle ilgili bir propagandaya maruz kaldı. İslam Emirliği'nin bütün imajı çarpıtıldı dünyaya.

İlk resmin doğru olduğuna inanmıyorum

Taliban'ın ilk ortaya çıktığı dönemde de amacı istikrar getirmekti. İnsanların varlıkları ve onurları güvende değildi. Ayrıca o dönemde verilen ilk resmin doğru olduğuna inanmıyorum. Çünkü sosyal medya gibi birçok araç da yoktu.

Geçmiş yönetimimizden tecrübe kazandık

Afganistan'da İslam hukuku üzerinde bir program üzerinde çalışıyoruz. Her hükümet yeni stratejiler belirler. Geçmiş yönetimimizden de çok fazla tecrübe kazandık. Ayrıca daha önceki yönetimimizde de kadınların çalışması ile ilgili bir kısıtlama yoktu.

Türkiye ile işbirliği yapmak istiyoruz

Türk güçleri hakkındaki politikamız ise net. Biz kendi ülkemizin güvenliğini sağlayabileceğimizi düşünüyoruz. Afganistan'daki tüm yabancı güçler bizim için aynı.

Türkler ise bizim Müslüman kardeşlerimizdir. Büyük bir geçmişi geniş bir kültürü paylaşıyoruz. Din gibi birçok ortak noktamız var. Türkiye ve Türk insanıyla diplomatik, ekonomik ve diğer alanlarda işbirliği yapmak istiyoruz."