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DAEŞ Horasan örgütü de nereden çıktı? Taliban ile ilişkisi var mı? Patlamalar sonrası gözler onlarda!

DAEŞ Horasan örgütü de nereden çıktı? Taliban ile ilişkisi var mı? Patlamalar sonrası gözler onlarda!

Taliban'ın Afganistan'ı ele geçirmesiyle günlerdir istihbarat ağları tarafından söylenen terör saldırısı tehdidi sonunda gerçek oldu. DAEŞ Horasan örgütü diye adlandırılan örgütün ismi ön plana çıktı? Peki bu örgütün Afganistan'daki amaçları neler Taliban ile ilişkisi var mı?

DAEŞ Horasan örgütü de nereden çıktı? Taliban ile ilişkisi var mı? Patlamalar sonrası gözler onlarda!

DAEŞ/Horasan Nasıl ortaya çıktı?


Horasan İslam Devleti Eyaleti 2014 yılının sonlarında kuruldu. Terör örgütü, Afganistan ve Pakistan'da DAEŞ’in kolu olarak faaliyet gösteriyor. Horasan, günümüzde Afganistan, Pakistan, İran ve Orta Asya'yı kapsayan bölgeye verilen eski bir isme deniliyor. 

Kurucu üyelerinin arasında hem Afganistan hem  de Pakistan Taliban'ndan kişilerin bulunduğu grup DAEŞ/Horasan’ın yanı sıra IŞİD-K ve IS-K olarak da biliniyor. 

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DAEŞ Horasan örgütü de nereden çıktı? Taliban ile ilişkisi var mı? Patlamalar sonrası gözler onlarda!

Washington merkezli Stratejik ve Uluslararası Çalışmalar Merkezi'nde Afganistan uzmanı olan Seth Jones, "DAEŞ, hem Pakistan'a hem de Afganistan'a temsilciler göndermişti. Esasen, bazı hoşnutsuz birkaç Pakistanlı ve birkaç Afgan Taliban üyesini amaçlarına katılmaya ikna edebildiler” diye konuştu.

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DAEŞ Horasan örgütü de nereden çıktı? Taliban ile ilişkisi var mı? Patlamalar sonrası gözler onlarda!

2015 yılında yayınlanan bir videoda, grubun o zamanki lideri Hafız Saeed Khan ve diğer üst düzey komutanlar, o zamanlar DAEŞ'in lideri olan Ebu Bekir el-Bağdadi'ye bağlılık yemini ettiler ve kendilerini Afganistan'daki yeni bir DAEŞ bölgesinin yöneticileri ilan etti.

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DAEŞ Horasan örgütü de nereden çıktı? Taliban ile ilişkisi var mı? Patlamalar sonrası gözler onlarda!

Stanford Üniversitesi Uluslararası Güvenlik ve İşbirliği Merkezi'ne göre bölgesel örgüt, İslam hukukunun katı bir yorumuyla yönetildi.

DAEŞ/Horasan halka açık infazlar yapmak, kabile büyüklerini öldürmek ve okulları kapatmak gibi şiddetli yaptırım taktikleri kullandı.

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