DAEŞ Horasan örgütü de nereden çıktı? Taliban ile ilişkisi var mı? Patlamalar sonrası gözler onlarda!

DAEŞ/Horasan Nasıl ortaya çıktı?



Horasan İslam Devleti Eyaleti 2014 yılının sonlarında kuruldu. Terör örgütü, Afganistan ve Pakistan'da DAEŞ’in kolu olarak faaliyet gösteriyor. Horasan, günümüzde Afganistan, Pakistan, İran ve Orta Asya'yı kapsayan bölgeye verilen eski bir isme deniliyor.

Kurucu üyelerinin arasında hem Afganistan hem de Pakistan Taliban'ndan kişilerin bulunduğu grup DAEŞ/Horasan’ın yanı sıra IŞİD-K ve IS-K olarak da biliniyor.