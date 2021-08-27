BIST 1.458
DOLAR 8,35
EURO 9,85
ALTIN 487,11
HABER /  SAĞLIK
ADV Evinizin Yeni İnterneti Şok Net!
ADV Okul İhtiyaçları Şok Ucuz !

Koronavirüs aşısında yan etki tartışmalarına son noktayı Oxford koydu

Koronavirüs aşısında yan etki tartışmalarına son noktayı Oxford koydu

İngiltere'de üretilen ve ağırlıklı olarak bu ülkede kullanılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı AstraZeneca, bir süredir yan etki haberleri ile gündemdeydi. Konuyla ilgili İngiliz bilim insanlarından ezber bozan bir açıklama geldi.

Abone ol

Dünya, iki yıldır yeni tip koronavirüüns (Kovid-19) pençesinde. 4 milyondan fazla hayata mal olan virüs ile mücadele dünyanın dört bir yanında sürüyor.

Salgına karşı elimizdeki en güçlü silah ise aşılar. Dünya genelinde 5 milyar dozdan fazla aşı yapıldı. Ancak aşı karşıtlığı pandeminin sona ermesi önündeki en büyük engel olmaya devam ediyor.

Aşı karşıtlarının en büyük argümanlarından birisi daha bilim insanları tarafından çürütüldü. Aşı karşıtları AstraZeneca'nın kan pıhtılaşmasına neden olduğunun altını çizerek bu kararlarını savunuyordu. Ancak İngiltere'de yapılan bugüne kadarki en kapsamlı araştırmaya göre virüse yakalanan kişilerde kan pıhtılaşması riski Kovid-19 aşısı olanlara kıyasla çok daha yüksek.

29 milyon kişi incelendi

Oxford Üniversitesi tarafından yapılan araştırma kapsamında İngiltere'de nisan ayına kadar testi pozitif çıkan veya aşı olan 29 milyon kişinin tıbbi kayıtları mercek altına alındı. Virüse yakalanan her 10 milyon kişiden 12 bin 614'ünde kan pıhtılaşması görüldü. Bu sayı aşı olanlarda her 10 milyonda 66 olarak saptandı. Başka bir deyişle kan pıhtılaşması riskinin aşı olmayanlarda daha yüksek olduğu bilimsel olarak kanıtlandı.

ÖNCEKİ HABERLER
Bursa'da cezaevine uyuşturucu sokan avukata 18 yıl hapis istemi
Bursa'da cezaevine uyuşturucu sokan avukata 18 yıl hapis istemi
ÇiçekSepeti VarVar Fırsatlarını kaçırma!
ÇiçekSepeti VarVar Fırsatlarını kaçırma!
2021-YKS yerleştirme sonuçları gelecek hafta açıklanacak
2021-YKS yerleştirme sonuçları gelecek hafta açıklanacak
Ekonomik güven endeksi ağustosta son 39 ayın en yüksek değeri olarak kayıtlara geçti
Ekonomik güven endeksi ağustosta son 39 ayın en yüksek değeri olarak kayıtlara geçti
ABD'den Türkiye'ye talep: Bize uygulanan vergileri kaldırın
ABD'den Türkiye'ye talep: Bize uygulanan vergileri kaldırın
Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir yalanı daha çürütüldü
Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir yalanı daha çürütüldü
Taliban'dan Türkiye'ye özel mesajlar! Türkiye ile neler yapmak istediklerini anlattılar
Taliban'dan Türkiye'ye özel mesajlar! Türkiye ile neler yapmak istediklerini anlattılar
Şanlıurfa'da feci kaza! Otomobiller kafa kafaya çarpıştı 3'ü ağır 6 yaralı var
Şanlıurfa'da feci kaza! Otomobiller kafa kafaya çarpıştı 3'ü ağır 6 yaralı var
TEI'den büyük başarı: Dünya çapında 3 ödül aldı
TEI'den büyük başarı: Dünya çapında 3 ödül aldı
FETÖ itirafçısı Gülen ile tanışmalarını anlattı: İki büklüm durduk insan üstü varlık gibi davrandık
FETÖ itirafçısı Gülen ile tanışmalarını anlattı: İki büklüm durduk insan üstü varlık gibi davrandık