Koronavirüs aşısında yan etki tartışmalarına son noktayı Oxford koydu

İngiltere'de üretilen ve ağırlıklı olarak bu ülkede kullanılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı AstraZeneca, bir süredir yan etki haberleri ile gündemdeydi. Konuyla ilgili İngiliz bilim insanlarından ezber bozan bir açıklama geldi.

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Dünya, iki yıldır yeni tip koronavirüüns (Kovid-19) pençesinde. 4 milyondan fazla hayata mal olan virüs ile mücadele dünyanın dört bir yanında sürüyor.

Salgına karşı elimizdeki en güçlü silah ise aşılar. Dünya genelinde 5 milyar dozdan fazla aşı yapıldı. Ancak aşı karşıtlığı pandeminin sona ermesi önündeki en büyük engel olmaya devam ediyor.

Aşı karşıtlarının en büyük argümanlarından birisi daha bilim insanları tarafından çürütüldü. Aşı karşıtları AstraZeneca'nın kan pıhtılaşmasına neden olduğunun altını çizerek bu kararlarını savunuyordu. Ancak İngiltere'de yapılan bugüne kadarki en kapsamlı araştırmaya göre virüse yakalanan kişilerde kan pıhtılaşması riski Kovid-19 aşısı olanlara kıyasla çok daha yüksek.