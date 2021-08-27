Koronavirüs aşısında yan etki tartışmalarına son noktayı Oxford koydu
İngiltere'de üretilen ve ağırlıklı olarak bu ülkede kullanılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı AstraZeneca, bir süredir yan etki haberleri ile gündemdeydi. Konuyla ilgili İngiliz bilim insanlarından ezber bozan bir açıklama geldi.Abone ol
Dünya, iki yıldır yeni tip koronavirüüns (Kovid-19) pençesinde. 4 milyondan fazla hayata mal olan virüs ile mücadele dünyanın dört bir yanında sürüyor.
Salgına karşı elimizdeki en güçlü silah ise aşılar. Dünya genelinde 5 milyar dozdan fazla aşı yapıldı. Ancak aşı karşıtlığı pandeminin sona ermesi önündeki en büyük engel olmaya devam ediyor.
Aşı karşıtlarının en büyük argümanlarından birisi daha bilim insanları tarafından çürütüldü. Aşı karşıtları AstraZeneca'nın kan pıhtılaşmasına neden olduğunun altını çizerek bu kararlarını savunuyordu. Ancak İngiltere'de yapılan bugüne kadarki en kapsamlı araştırmaya göre virüse yakalanan kişilerde kan pıhtılaşması riski Kovid-19 aşısı olanlara kıyasla çok daha yüksek.
29 milyon kişi incelendi
Oxford Üniversitesi tarafından yapılan araştırma kapsamında İngiltere'de nisan ayına kadar testi pozitif çıkan veya aşı olan 29 milyon kişinin tıbbi kayıtları mercek altına alındı. Virüse yakalanan her 10 milyon kişiden 12 bin 614'ünde kan pıhtılaşması görüldü. Bu sayı aşı olanlarda her 10 milyonda 66 olarak saptandı. Başka bir deyişle kan pıhtılaşması riskinin aşı olmayanlarda daha yüksek olduğu bilimsel olarak kanıtlandı.