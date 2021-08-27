BIST 1.458
DOLAR 8,35
EURO 9,85
ALTIN 487,11
HABER /  EKONOMİ
ADV Evinizin Yeni İnterneti Şok Net!
ADV Okul İhtiyaçları Şok Ucuz !

ABD'den Türkiye'ye talep: Bize uygulanan vergileri kaldırın

ABD'den Türkiye'ye talep: Bize uygulanan vergileri kaldırın

ABD Ticaret Temsilcisi Katherine Tai, Türkiye Ticaret Bakanı Mehmet Muş'tan ABD'li şirketleri etkileyen Dijital Hizmet Vergisi'nin kaldırılmasını talep etti.

Abone ol

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, ABD Ticaret Temsilcisi Katherine Tai ile video konferans yöntemiyle görüştü. Konuyla ilgili ABD Ticaret Temsilciliği sitesinden yapılan yazılı açıklamada görüşmenin detaylarına yer verildi. Katherine Tai, Bakan Muş'tan ABD teknoloji şirketlerine uygulanan Dijital Hizmet Vergisi'nin kaldırılmasını talep etti.

Tarafların iki ülke arasındaki ticaretin güçlendirilmesi konusunda anlaştığı belirtilen açıklamada, "Temsilci Katherine Tai, Türkiye'de faaliyet gösteren ABD'li şirketlerin piyasa erişiminin artırılması gibi ortak çıkarların olduğu alanları tartıştı. Bunun yanında Dijital Hizmet Vergisi etrafındaki sorunların çözümü için çok taraflı görüşmelerin en uygun ortamı sağladığını belirtti. Tai, bireysel olarak uygulanan Dijital Hizmet Vergisi'nin OECD ve G20'deki süreçlerle bağlantılı olarak kaldırılmasının ABD için kritik öneme sahip olduğunu bildirdi" ifadeleri yer aldı.

ÖNCEKİ HABERLER
Ermenistan Başbakanı Paşinyan'dan dikkat çeken Türkiye açıklaması
Ermenistan Başbakanı Paşinyan'dan dikkat çeken Türkiye açıklaması
ÇiçekSepeti VarVar Fırsatlarını kaçırma!
ÇiçekSepeti VarVar Fırsatlarını kaçırma!
Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir yalanı daha çürütüldü
Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir yalanı daha çürütüldü
Şanlıurfa'da feci kaza! Otomobiller kafa kafaya çarpıştı 3'ü ağır 6 yaralı var
Şanlıurfa'da feci kaza! Otomobiller kafa kafaya çarpıştı 3'ü ağır 6 yaralı var
TEI'den büyük başarı: Dünya çapında 3 ödül aldı
TEI'den büyük başarı: Dünya çapında 3 ödül aldı
Ankara'da aşı karşıtı diş hekimine 5 ay meslekten men
Ankara'da aşı karşıtı diş hekimine 5 ay meslekten men
Juventus Teknik Direktörü Allegri'den Ronaldo itirafı
Juventus Teknik Direktörü Allegri'den Ronaldo itirafı
Denizli'de feci olay! Foseptik çukuruna düşen 5 yaşındaki çocuk öldü
Denizli'de feci olay! Foseptik çukuruna düşen 5 yaşındaki çocuk öldü
Cumhurbaşkanı Erdoğan teklifi doğrulamıştı! Türkiye'nin Taliban'a şartı ortaya çıktı!
Cumhurbaşkanı Erdoğan teklifi doğrulamıştı! Türkiye'nin Taliban'a şartı ortaya çıktı!
Ekşi Sözlük’te büyük skandal! Hadsiz yazardan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ölüm tehdidi
Ekşi Sözlük’te büyük skandal! Hadsiz yazardan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ölüm tehdidi