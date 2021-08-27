BIST 1.458
DOLAR 8,35
EURO 9,85
ALTIN 487,11
HABER /  GÜNCEL  /  EĞİTİM
ADV Evinizin Yeni İnterneti Şok Net!
ADV Okul İhtiyaçları Şok Ucuz !

2021-YKS yerleştirme sonuçları gelecek hafta açıklanacak

2021-YKS yerleştirme sonuçları gelecek hafta açıklanacak

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, milyonlarca öğrencinin heyecanla beklediği 2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2021-YKS) yerleştirme sonuçlarını gelecek hafta içerisinde açıklayacaklarını duyurdu.

Abone ol

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, 2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2021-YKS) yerleştirme sonuçlarının gelecek hafta içerisinde açıklanacağını bildirdi.

Aygün, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Sevgili gençler, biliyorum YKS sonuçlarını heyecanla bekliyorsunuz, sizi anlıyorum ve heyecanınızı paylaşıyorum. 2021-YKS yerleştirme işlemleri ve kontroller devam ediyor. Önümüzdeki hafta içerisinde sonuçları açıklayacağız. Şimdiden hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

ÖNCEKİ HABERLER
Ali Koç'tan TFF'ye: 250 milyon lira çerez parası
Ali Koç'tan TFF'ye: 250 milyon lira çerez parası
ÇiçekSepeti VarVar Fırsatlarını kaçırma!
ÇiçekSepeti VarVar Fırsatlarını kaçırma!
Ekonomik güven endeksi ağustosta son 39 ayın en yüksek değeri olarak kayıtlara geçti
Ekonomik güven endeksi ağustosta son 39 ayın en yüksek değeri olarak kayıtlara geçti
Ermenistan Başbakanı Paşinyan'dan dikkat çeken Türkiye açıklaması
Ermenistan Başbakanı Paşinyan'dan dikkat çeken Türkiye açıklaması
Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir yalanı daha çürütüldü
Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir yalanı daha çürütüldü
Şanlıurfa'da feci kaza! Otomobiller kafa kafaya çarpıştı 3'ü ağır 6 yaralı var
Şanlıurfa'da feci kaza! Otomobiller kafa kafaya çarpıştı 3'ü ağır 6 yaralı var
TEI'den büyük başarı: Dünya çapında 3 ödül aldı
TEI'den büyük başarı: Dünya çapında 3 ödül aldı
FETÖ itirafçısı Gülen ile tanışmalarını anlattı: İki büklüm durduk insan üstü varlık gibi davrandık
FETÖ itirafçısı Gülen ile tanışmalarını anlattı: İki büklüm durduk insan üstü varlık gibi davrandık
Ankara'da aşı karşıtı diş hekimine 5 ay meslekten men
Ankara'da aşı karşıtı diş hekimine 5 ay meslekten men
Juventus Teknik Direktörü Allegri'den Ronaldo itirafı
Juventus Teknik Direktörü Allegri'den Ronaldo itirafı