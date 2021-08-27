Türkiye 27 Ağustos 2021 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Covid-19 tablosu

TÜRKİYE'de son 24 saatte 295 bin 647 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 18 bin 340 kişinin testi pozitif çıktı, 244 kişi hayatını kaybetti. Türkiye'de bugüne kadar yapılan aşı sayısı toplam 92 milyon 391 bin 3'e yükseldi.

Abone ol

Sağlık Bakanlığı, 'Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 27 Ağustos 2021 Cuma günü verilerine göre; Türkiye'de son 24 saatte 295 bin 647 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 18 bin 340 kişinin testi pozitif çıktı, 244 kişi hayatını kaybetti, iyileşen sayısı ise 14 bin 528 oldu.

"Vaka sayımız düne göre az olsa da hala çok yüksek"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da sosyal medya hesabından vaka tablosuyla ilgili paylaşımda bulundu. Koca, "Vefat sayımız düne göre az olsa da çok yüksek. Vaka sayımız düne göre az olsa da çok yüksek. Ama şu salgından bayram kutlar gibi çıkmak da var. Hep birlikte tedbirlere uyup, aşılarımızı olmaya bağlı! " ifadelerini kullandı.

1. doz aşılamada ortalama yüzde 76.57'ye ulaşıldı

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, aşılama verilerine de yer verildi. En az 1 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 1. doz aşılama oranı ortalama yüzde 76.57 oldu. 2. doz ortalaması yüzde 58.62 olurken 1., 2. ve 3. doz aşısını yaptıran vatandaş sayısı toplamda 92 milyon 391 bin 3'e yükseldi.

2. doz aşı olanların sayısı 36 milyon 388 bin 775 oldu

Sağlık Bakanlığı, aşılama yapılan tekil kişi sayısını da paylaştı. Buna göre; Türkiye'de 47 milyon 528 bin 894 kişi ilk doz aşısını yaptırdı. İkinci doz aşı yaptıranların sayısı 36 milyon 388 bin 775 olarak kayıtlara geçerken, 3. doz uygulamasında 8 milyon 268 bin 21 kişiye aşı yapıldı.

ÖNCEKİ GÜNÜN VERİLERİ