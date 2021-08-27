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Cristiano Ronaldo eski takımı Manchester United'e transfer oldu

Cristiano Ronaldo eski takımı Manchester United'e transfer oldu

İngiltere Premier Lig takımlarından Manchester United, Portekizli yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo'yu yeniden kadrosuna kattı.

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Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo, 12 yıl önce ayrıldığı İngiliz ekibi Manchester United'a döndü. Manchester United transferi resmen açıkladı.

Ronaldo, Manchester City'ye gitmek üzereyken Manchester United son anda araya girdi ve transfer gerçekleşti. Manchester United'ın açıklamasında, "Cristiano Ronaldo'nun transferini açıklamaktan mutluluk duyuyoruz" denildi.

Ferguson devreye girdi

Cristiano Ronaldo'nun Manchester City'e transferinden vazgeçip Manchester United'a rotasını kırmasında Portekizli starın babası gibi gördüğü Sir Alex Ferguson'ın yaptığı görüşmenin de etkili olduğu ortaya çıktı.

Yılın futbolcusuna verilen Altın Top (Ballon d'Or) ödülünü 5 kez kazanan Ronaldo; 5'i UEFA Şampiyonlar Ligi, 7'si İngiltere, İspanya ve İtalya liglerinde şampiyonluk olmak üzere 30'dan fazla kupa sevinci yaşadı.

2003 yılında Sporting Lizbon'dan transfer edilen Ronaldo, Manchester United'da geçirdiği altı sezonda tüm kulvarlarda 292 maça çıktı ve 118 gol attı.

Portekizli yıldız, Manchester United formasıyla Premier Lig'de 3, Lig Kupası'nda 2, Federasyon Kupası, Community Shield, UEFA Şampiyonlar Ligi ve FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda birer kez şampiyonluk kazandı.

Manchester United Menajeri Solskjaer de geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, "Profesyonel olduğumuzu biliyorum ama Manchester United'de oynadığınızda Manchester City'ye gitmezsiniz. Cristiano ile her zaman çok iyi bir iletişimimiz oldu. Juventus'tan ayrılacaksa haberimiz ve ilgimiz olur" demişti.

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