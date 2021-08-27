Afganistan'daki patlamayı ABD'lilere duyuran Joe Biden'in tavırları gündem oldu

Afganistan'ın başkenti Kabil'deki patlamayı halkına duyuran ABD Başkanı Joe Biden'in son derece üzgün olduğu görüldü. ABD Başkanı'nın tavırları sosyal medyada gündem oldu.

Abone ol

Afganistan'ın başkenti Kabil'deki Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı çevresinde peş peşe patlamalar yaşandı. Patlamalar sonucu hayatını kaybeden ve yaralanan ABD askerleri oldu. ABD Başkanı Joe Biden, yaşananların ardından Beyaz Saray'da kameraların karşısına geçti.

Havalimanındaki terör saldırısının faili olarak gördükleri DEAŞ/Horasan'ı affetmeyeceklerinin altını çizen Biden, kendi belirleyecekleri yer ve zamanda saldırıya karşılık vereceklerini söyledi. Konuşmasına 'zor bir gün' ifadesiyle başlayan Biden'in üzgün ve düşünceli halleri objektiflere yansıdı.

"Amerikalılar Trump'u arar oldu"

Eski ABD Başkanı Donald Trump'un basın toplantıları sırasındaki agresif tavırlarının aksine durgun olduğu görülen Biden'in ellerini birleştirerek kafasını bir süre öne eğdiği görüldü. Sosyal medya kullanıcıları, "Amerikalılar Trump'ı arar oldu" şeklinde yorumlarda bulundu. Biden'ın tavırlarına ilişkin, "Fotoğraflar her şeyi özetliyor. Ne yaptığının farkında ve bunun başkanlığını mahvedeceğini biliyor" görüşleri paylaşıldı.