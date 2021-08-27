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Eski İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürü'nün eşi FETÖ'den tutuklandı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Eski İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürü'nün eşi FETÖ'den tutuklandı

Eski İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürü Ömer Köse'nin eşi Semra Köse, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Ümraniye'de gerçekleştirilen operasyonda eski Terörle Mücadele Şube Müdürü Ömer Köse'nin eşi Semra Köse de gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüphelinin Bylock kullanıcısı olduğu ve bu sebeple aranmasının olduğu tespit edildi.

Semra Köse'ye ait Bylock yazışmaları incelendiğinde Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen'in konuşmalarının gruplarda örgütsel motivasyonu artırmak ve örgütsel kopmaların önüne geçmek adına yazı haline getirilerek paylaşıldığı, yine 2015 yılında örgüte yönelik gerçekleştirilen operasyonları itibarsızlaştırmak adına operasyonları eleştiren yazışmalar yapıldığı belirlendi.

Örgüt üyeliği suçundan tutuklandı

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Semra Köse, işlemlerinin tamamlanmasının ardından Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi.

Savcılığa çıkarılan şüpheli, 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi ve tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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