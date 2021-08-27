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Manisa'da otomobil ile minibüs çarpıştı 4 ölü 6 yaralı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Manisa'da otomobil ile minibüs çarpıştı 4 ölü 6 yaralı

MANİSA'nın Salihli ilçesinde otomobil ile işçileri taşıyan midibüsün çarpışması sonucu 4 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

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MANİSA Alaşehir'den Salihli yönüne giden sürücüsü henüz öğrenilemeyen 35 BUF 96 plakalı otomobil, Kabazlı mevkiinde karşı şeride geçerek işçileri taşıyan 45 J 4756 plakalı yolcu midibüsü ile çarpıştı.

Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine bölgeye çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Bölgeye gelen sağlık ekipleri kazada 4 kişinin öldüğünü, 6 kişinin yaralandığını belirledi.

112 Acil Servis ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırılan yaralıların tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

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