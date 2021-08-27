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PFDK'den Galatasaray Başkanı Burak Elmas'a 45 gün hak mahrumiyeti cezası

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
PFDK'den Galatasaray Başkanı Burak Elmas'a 45 gün hak mahrumiyeti cezası

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Galatasaray Kulübü Başkanı Burak Elmas'a 45 gün hak mahrumiyeti cezası verdi.

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Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamada Profesyonel Futbol Disiplin Kurulunun (PFDK) Galatasaray kulübü sosyal medya hesabı ve resmi internet sitesindeki açıklamalarında yer alan hakaretlerinden dolayı Burak Elmas'a 45 gün hak mahrumiyeti ve 50 bin lira para cezası uygulandığı aktarıldı. Kurulun aynı nedenle sarı-kırmızılı kulübe de 100 bin lira para cezası verdiği belirtildi.

PFDK'nin Fenerbahçe Kulübüne resmi sosyal medya hesabından sportmenliğe aykırı açıklamalarda bulunulmasından dolayı 100 bin, sarı-lacivertli yöneticilerden Selahattin Baki'ye 45 bin, Alper Pirşen'e de 30 bin lira para cezası uyguladığı kaydedildi.

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