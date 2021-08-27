Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a övgü

Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Milorad Dodik, Bosna Hersek'in kalkınmasında ve gelişmesinde Batı yerine yalnızca Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güvendiğini söyledi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı üyeleriyle ortak basın toplantısında konuştu. Toplantıda Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Milorad Dodik söz alarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'a olan güvenini dile getirdi.

"Yalnızca Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güveniyorum"

Dodik, Batılı ülkelerin yalnızca konuştuğunu ama Bosna Hersek için hiçbir şey yapmadığını belirterek, "Ben yalnızca Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güveniyorum." dedi.

"Batı'dan gelip laf yapanlara güvenmiyorum"

Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Milorad Dodik'in konuyla ilgili açıklaması şöyle:

"Tabii ki şunu belirtmek istiyorum bize yardım etmeniz gerekiyor Cumhurbaşkanı Erdoğan. Ben gerçekten size çok güveniyorum. Buradaki partnerlerim Batı'dan gelip laf yapan kişilere güveniyorlar, ben onlara güvenmiyorum."