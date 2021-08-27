BIST 1.458
DOLAR 8,34
EURO 9,86
ALTIN 488,04
HABER /  GÜNCEL
ADV Okul İhtiyaçları Şok Ucuz !

Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a övgü

Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a övgü

Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Milorad Dodik, Bosna Hersek'in kalkınmasında ve gelişmesinde Batı yerine yalnızca Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güvendiğini söyledi.

Abone ol

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı üyeleriyle ortak basın toplantısında konuştu. Toplantıda Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Milorad Dodik söz alarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'a olan güvenini dile getirdi.

"Yalnızca Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güveniyorum"
Dodik, Batılı ülkelerin yalnızca konuştuğunu ama Bosna Hersek için hiçbir şey yapmadığını belirterek, "Ben yalnızca Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güveniyorum." dedi.

"Batı'dan gelip laf yapanlara güvenmiyorum"
Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Milorad Dodik'in konuyla ilgili açıklaması şöyle:

"Tabii ki şunu belirtmek istiyorum bize yardım etmeniz gerekiyor Cumhurbaşkanı Erdoğan. Ben gerçekten size çok güveniyorum. Buradaki partnerlerim Batı'dan gelip laf yapan kişilere güveniyorlar, ben onlara güvenmiyorum."

ÖNCEKİ HABERLER
Rusya'da Su-24 tipi savaş uçağı düştü
Rusya'da Su-24 tipi savaş uçağı düştü
ÇiçekSepeti VarVar Fırsatlarını kaçırma!
ÇiçekSepeti VarVar Fırsatlarını kaçırma!
İstanbul koronavirüs aşı haritasında mavi renge döndü
İstanbul koronavirüs aşı haritasında mavi renge döndü
Manisa'da otomobil ile minibüs çarpıştı 4 ölü 6 yaralı
Manisa'da otomobil ile minibüs çarpıştı 4 ölü 6 yaralı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Afganistan'da ölü sayısı 170'i buldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Afganistan'da ölü sayısı 170'i buldu
Tunceli Belediye Başkanı Maçoğlu'ndan yangın tepkisi
Tunceli Belediye Başkanı Maçoğlu'ndan yangın tepkisi
Eski İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürü'nün eşi FETÖ'den tutuklandı
Eski İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürü'nün eşi FETÖ'den tutuklandı
Türkiye 27 Ağustos 2021 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Covid-19 tablosu
Türkiye 27 Ağustos 2021 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Covid-19 tablosu
Sel felaketinden etkilenen ilçelere doğal gaz arzı için ilk adım atıldı
Sel felaketinden etkilenen ilçelere doğal gaz arzı için ilk adım atıldı
Dogecoin dolandırıcılığında mağdurların avukatı konuştu
Dogecoin dolandırıcılığında mağdurların avukatı konuştu