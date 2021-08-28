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Giresun’da otomobil dereye uçtu: 1 ölü

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Giresun’da otomobil dereye uçtu: 1 ölü

Giresun’da dereye yuvarlanan otomobilde 1 kişi öldü.

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Edinilen bilgiye göre kaza, akşam saatlerinde Giresun – Dereli karayolunun Barça Köyünde meydana geldi. Mihtat Bektaş (57) idaresindeki 14 KP 445 otomobil önündeki araçları sollaması neticesinde direksiyon hakimiyetini kaybederek Aksu Deresine yuvarlandı.

Ağır yaralı olarak kurtarılan ve Giresun Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan sürücü Mihtat Bektaş yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını kaybetti.

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