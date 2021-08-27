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Adana Demirspor ile Konyaspor berabere kaldı

Adana Demirspor ile Konyaspor berabere kaldı

Süper Lig'in 2021-2022 sezonu üçüncü hafta maçında Adana Demirspor, konuk ettiği Konyaspor ile 1-1 berabere kaldı. Adana Demirspor, bu sonuçla 2 puana yükselirken Konyaspor ise puanını 7'ye çıkardı.

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3. dakikada Lucas Castro'nun sol kanattan gönderdiği topa Sedat Şahintürk hareketlendi. Kaleci Sehic ceza sahası girişinde topu elle kontrol etti.

12. dakikada ani gelişen Adana Demirspor atağında Stambouli'nin ceza sahası içine gönderdiği topla buluşan Assombalonga'nın kale sahası içinde kafa vuruşunda kaleci Sehic müdahalesiyle topu uzaklaştırdı.

38. dakikada sol kanatta Bytyqi'nin ceza sahası dışından şutunda top az farkla auta çıktı.

44. dakikada Balotelli'nin ceza sahası dışından vuruşunda top kaleci Sehic'te kaldı.

45. dakikada Balotell'nin sol kanattan ceza sahasına gönderdiği topta Sedat Şahintürk'ün kafa vuruşunda meşin yuvarlak auta gitti.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 berabere sonuçlandı.

58. dakikada Belhanda'nın sol kanattan çapraza gönderdiği topla buluşan Assombalonga'nın bekletmeden vuruşunda top az farkla auta çıktı.

59. dakikada sağ kanattan Vargas'ın ortasında ceza alanı içinde arka direkte topla buluşan Assombalonga'nın kafa vuruşunda top ağlarla buluştu: 1-0

61. dakikada Serdar Gürler'in sağ kanattan ortasında topla buluşan Cikalleshi'nun kafa vuruşunda top direkten oyun alanına döndü.

68. dakikada Guilherme'nin sol kanattan ortasında boşta kalan Skubic'in kafa vuruşunda top kaleci Muric'te kaldı.

77. dakikada ceza yayı önünde topla buluşan Serdar Gürler'in vuruşunda kaleci Muric topu uzaklaştırdı.

83. dakikada sağ kanattan Guilherme'nin kullandığı köşe vuruşunda ceza alanı içinde altıpasta Abdülkerim Bardakçı'nın vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-1

Karşılaşma 1-1 sona erdi.

Adana Demirspor: 1 - 1 :Konyaspor

Stat: Yeni Adana Stadı
Hakemler: Alper Ulusoy, Süleyman Özay, Kemal Yılmaz

Adana Demirspor: Muric, Kaan Kanak (Dk. 90+4 Tarık Çamdal), Semih Güler, Tayyip Talha Sanuç, Svensson, Stambouli, Lucas Castro (Dk. 74 Sinan Kurt), Belhanda (Dk. 74 Bjarnason), Sedat Şahintürk (Dk. 46 Vargas), Assombalonga, Balotelli (Dk. 56 Ezeh)

Konyaspor: Sehic, Ahmet Çalık, Guilherme, Abdülkerim Bardakçı (Dk. 90 Adil Demirbağ), Skubic, Soner Dikmen (Dk. 66 Rahmanovic), Hadziahmetovic, M'Poku (Dk. 46 Serdar Gürler), Cikalleshi, Çekiçi (Dk. 78 Erdon Daci), Bytyqi (Dk. 78 Michalak)

Goller: Dk. 59 Assombalonga (Adana Demirspor), Dk. 83 Abdülkerim Bardakçı (İttifak Holding Konyaspor)

Sarı kartlar: Dk. 53 Serdar Gürler, Dk. 66 Abdülkerim Bardakçı, Dk. 90+2 Adil Demirbağ (İttifak Holding Konyaspor)

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