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MHP'li i Levent Bülbül'den 'erken seçim' açıklaması!

MHP'li i Levent Bülbül'den 'erken seçim' açıklaması!

MHP Grup Başkanvekili ve Sakarya Milletvekili Levent Bülbül, erken seçim iddiaları ile ilgili dikkat çeken açıklamada bulundu.

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Milliyetçi Hareket Partisi ( MHP) Grup Başkanvekili ve Sakarya Milletvekili Levent Bülbül, seçim bölgesi Sakarya'da yerel olarak yayın yapan Adapazarı Akşam Haberleri Gazetesi'ne hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Bülbül burada yaptığı açıklamasında erken seçim iddiaları ile ilgili "Seçim vaktinde olacak. Erken seçim yok" dedi.

"Erken seçim yok"
Akşam Haberleri Gazetesi'nden İsmail Erken'in haberine göre " AK Parti’nin sokağa inip vatandaş ile iç içe olmasını erken seçim olarak değerlendirenler yanılgıya düşüyor." açıklamasında bulunan Bülbül, "Parti çalışmaları 2 yıldır pandemi nedeniyle vatandaş ile birebir temas çerçevesinde gerçekleşemiyordu. Aşı çalışmaları gibi gelişmeler ile birlikte tekrardan sokağa inildi. Bunu erken seçim olarak yorumlayamayız. Erken seçim yok" ifadelerini kullandı.

MHP
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