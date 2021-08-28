Biontech aşı yapılan çocuklardan ilk sonuçlar geldi! Büyüklere göre daha fazla olan yan etki!

Biontech aşı uygulaması yapılan 12 yaş üzeri çocuklarda ilk sonuçlar geldi. Yan etkilerinin incelenmesinde çıkan sonuçlarda büyüklere göre daha fazla ateş yaptığı ve huzursuzluğa yol açtığı gözlemlendi.

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Yeni araştırmada Pfizer tarafından üretilen koronavirüs aşısının hastalığa karşı savunmasız olduğu düşünülen 12-15 yaş arası çocuklardaki yan etkilerinin hafif ila orta derecede olabileceği tespit edildi.

Küçük boyutlu çalışmada ebeveynlerinin aşılama sonrası yan etkiler kaydettiği 27 çocuk incelendi.

Olumsuz reaksiyonlar, “artan huzursuzluk hissiyle birlikte şiddetli yorgunluk ve şiddetli rahatsızlık” deneyimleyen biri hariç, herkes için hafif veya orta derecedeydi.

Şu anda 12-15 yaşları arasında, Kovid-19'a karşı klinik açıdan savunmasız olan veya virüs nedeniyle ağır hastalık geçirme riski yüksek yetişkinlerle yaşayan çocuklar aşı için uygun bulunuyor.

Okullar, sınıfları birkaç gün içinde yeniden açmaya hazırlanırken, aşılamanın bu yaş aralığındaki tüm sağlıklı çocukları kapsayacak şekilde genişletilmesi yönünde çağrılar yapılmıştı.

Ortak Aşılama ve Bağışıklama Komitesi (Joint Committee on Vaccination and Immunisation, JCVI) aşılamayı bu yaş grubunu kapsayacak şekilde genişletmek için bir tavsiyede bulunmadı fakat İngiltere Ulusal Sağlık Hizmeti'nin (National Health Service, NHS) böyle bir kararın alınması durumunda sürecin ilerlemesi için hazırlıklar yaptığı bildiriliyor.

Geçen gece yayımlanan haberlerde NHS tröstlerine 1 Kasım'dan önce bölgelerindeki 12 yaş üzeri tüm çocukların aşılanması için gerekli planların hazırlanmasının emredildiği aktarılmıştı. Sağlık Bakanlığı ise aşı kampanyasını genişletmeye dair herhangi bir karar alınmadığını fakat bir dizi "senaryo" için hazırlandıklarını söyledi.

Çalışmaya katılanların tümü, tekrarlayan solunum yolu enfeksiyonlarına yakalanma riski ve yatılı bakımda zaman geçirme eğilimi bulunan, sinir sistemiyle ilgili ciddi rahatsızlıklara sahip çocuklardı.

Araştırmacılar bir ailenin nöbet tipinde bir değişiklik olduğunu bildirdiğini fakat bunun aşı uygulandıktan bir hafta sonra çözüldüğünü aktardı.

İlk doz ve ikinci dozda görülenler

İlk dozdan sonra çocukların 6'sında görülen yan etkiler arasında ishal, varsayılan boğaz ağrısı, hafif kızarıklık, baş ağrısı, boyun ağrısı, uyku güçlüğü ve düşük kan şekeri yer aldı.

Ancak Çocukluk Hastalıkları Arşivi'nde (Archives of Disease in Childhood) yayımlanacak araştırmaya göre bunların hepsi üç gün içinde geriledi.

Çocuklardan 5'inde ikinci dozdan sonra ishal, kusma, koltuk altı şişmesi ve ağız çevresinde kabarcıklar görüldü.

Ateş yetişkinlere göre daha yaygın

Araştırmacılar ateşlenmenin yetişkinlere göre daha yaygın olduğunu, çocukların yüzde 13'ünde 38 santigrat derecenin üstünde ateş görüldüğünü, bu oranın 16-55 yaş arasındaki yetişkinlerde yüzde 4 olduğunu söyledi.

Bristol Kraliyet Çocuk Hastanesi ve Bristol Üniversitesi'nin pediatrik immünoloji ve bulaşıcı hastalıklar bölümlerinden bilim insanlarının hazırladığı makalede, kaydedilen diğer olumsuz olayların tümünün bir hafta içinde çözüldüğü belirtildi.

Makalede "Örneklem küçüktü fakat veriler aşıdan yararlanma olasılığı en yüksek çocukları temsil ettiğinden, ayrıca ebeveynlerin ve klinisyenlerin beklenmedik olaylar riskinin artmasıyla ilgili endişeleri olabileceğinden özellikle önemlidir" ifadeleri kullanıldı.