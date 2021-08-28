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Taliban ile Türkiye anlaştı! El Cezire son dakika geçti

Taliban ile Türkiye anlaştı! El Cezire son dakika geçti

Taliban'ın Kabil Havalimanı'nın işletilmesi için Türkiye'ye teklif getirdiği ancak Türkiye'nin "Korumayı da biz yapalım" şartı getirdiği açıklanmıştı. Taliban ve Türkiye'nin anlaştığı iddia edildi.

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NATO güçleri Afganistan’dan çekilirken kontrolü ele geçiren Taliban, Türkiye’den Kabil’deki havalimanının işletmesindeki teknik detaylar için yardım istedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan kendilerine gelen teklifi doğrulayıp "Taliban'ın Kabil Havalimanı'nın işletilmesi noktasında teklifleri var, bize. Bu konuda şu anda henüz verilmiş bir kararımız yok. Orada her an her türlü ölüm vs. mümkün. Dünkü olayda 72 kişinin ölmesi…" diyerek güvenliğe dikkat çekmişti.

Gazeteci Mehmet Akif Ersoy, sosyal medya paylaşımında El Cezire'nin anlaşmanın yapıldığına dair Taliban kaynaklı haberini şöyle duyurdu "El Cezire, Taliban’ın havalimanı işletmesi konusunda Türkiye ile anlaştığına dair haber geçti. (Taliban kaynaklı)"

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