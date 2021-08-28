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Fransa, Doha ve Kabil'de Taliban'la görüştü

Fransa, Doha ve Kabil'de Taliban'la görüştü

Fransız yetkililerin, Katar'ın başkenti Doha ve Afganistan'ın başkenti Kabil'de Taliban'ın temsilcileriyle bir araya geldiği bildirildi.

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Taliban'ın Afganistan'da yönetimi ele geçirmesinin ardından, kurulacak yeni hükümetin uluslararası meşuiyeti tartışma konusu olurken birçok ülke temas kurmaya başladı.

Fransız yetkililer de Taliban'la görüştü.

Doha ve Kabil'de görüştüler
Fransa Dışişleri Bakanlığı'ndan kamu yayıncısı France Info'ya yapılan açıklamada, Fransız yetkililerin, Doha ve Kabil'de Afganistan'dan tahliyelerin kolaylaşması için Taliban'ın temsilcileriyle temaslar gerçekleştirdiği teyit edildi.

Taliban Sözcüsü Süheyl Şahin, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Fransa'nın eski Kabil Büyükelçisi François Richier'in başkanlığındaki Fransız delegasyonunun Taliban'ın Siyasi Bürosundan Şer Muhammed Abbas Stanikzay'ın başkanlığındaki delegasyonla dün Doha'da bir araya geldiğini belirtti.

Siyasi sorunlar ele alındı 
Şahin, görüşmede Afganistan'ın siyasi sorunları ile Kabil Havalimanı'ndaki durumun ayrıntılı olarak ele alındığını kaydetti.

Afganistan'dan tahliye operasyonlarına bugün son veren Fransa, şimdiye kadar bu ülkeden 100'ün üzerinde Fransız ve 2 bin 500'den fazla Afgan'ı getirdi.

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