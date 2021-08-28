İstanbul'da kargocu hırsız yakalandı! Adresleri tespit edip kapıları bakın nasıl açmış!

Kargocu olarak çalışan şahıs mesleğinden faydalanarak evlerin boş olup olmadığını tespit edip kredi kartıyla kapıları açıp hırsızlık yapmış.

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İstanbul Zeytinburnu’nda kargo şirketinde kurye olarak çalışan O.A. isimli şüpheli, 3 farklı evden hırsızlık olayına karıştı. Kargo götürdüğü lüks sitelerdeki boş evlerden 70 bin TL değerinde ziynet eşyası çalan şüpheli, polis ekiplerince kıskıvrak yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, yurtiçi ve yurtdışı taşımacılık yapan bir kargo şirketinde çalışan O.A. isimli şüpheli, Zeytinburnu ilçesinde 3 farklı adreste evden hırsızlık konularını gerçekleştirdi. Şüphelinin evlere girmeden önce kullandığı yöntem ise akıllara durgunluk verdi.

Plastik kartla kapıları açtı

İddiaya göre, O.A. isimli kişi kargo paketi götürdüğü adreslerin boş olup olmadığını ev sahiplerini arayarak anlıyordu. Özellikle lüks sitelerdeki evleri seçen şüpheli, boş olan dairelerin kapısını plastik kartla açıp içeri giriyordu. O.A., 3 farklı adrese aynı yöntemle girerek 70 bin TL değerinde ziynet eşyası ve elektronik alet çaldı.

Hırsızlık yaparken ev sahibi içeri girdi

Son olarak Zeytinburnu’nda lüks bir sitedeki daireyi gözüne kestiren O.A., aynı yöntemle evden içeri girdi. Şüpheli, evde hırsızlık yaparken ev sahibi bir anda daireye geldi. Ev sahibini karşısında gören şüpheli, hızla olay yerinden uzaklaşarak kayıplara karıştı.

Polis ekiplerince yakalanan hırsız, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı

Ev sahibinin ihbarı üzerine Zeytinburnu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Ekipler, sitede bulunan güvenlik kameralarının inceleyerek görgü şahitlerinin ifadesine başvurdu. Kimliği polis ekiplerince belirlenen şüpheli kıskıvrak yakalandı. O.A. emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.