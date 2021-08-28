Ülker o firmayı satın aldı!

Ülker, çikolata hamuru, un, fındık gibi ana girdilerinin tedarikini gerçekleştirdiği Yıldız Holding şirketlerinden Önem Gıda’yı satın aldı. Böylece şirket tüm üretim sürecini kendi bünyesinde topladı

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Ülker, Yıldız Holding şirketlerinden Önem Gıda’yı satın aldı. Önem Gıda çikolata hamuru, un, fındık gibi ana girdilerinin tedarikini gerçekleştiriyordu.

Ülker'den KAP'a yapılan açıklamada ana kategorileri olan çikolata ve unlu mamullerde üst düzey sinerji sağlamak, şirketin sürdürülebilir ve kârlı büyümesini güçlendirmek amacıyla ana müşterisi olduğu Önem Gıda'yı, bünyesine kattığı belirtildi.

İstanbul Topkapı'da çikolata hamuru, toz kakao, damla, pul ve kuvertür çikolata; Giresun’da fındık işleme ve fındık püresi; Ankara ve Karaman’da ise un üretimi gerçekleştiren Önem Gıda, Ülker'in girdi tedarikinin merkezinde yer alıyor.

"Ülker'in büyümesi için bir daha attık''

Ülker'in CEO'su Mete Buyurgan, şirketin yaptığı satın alma ile ilgili Ülker’in önümüzdeki dönem stratejik hedeflerine ulaşmasına katkı sağlayacağını belirterek, “Bu satın almayla birlikte, şirketler arası üst düzey sinerji oluşturup; Ülker olarak sürdürülebilir ve kârlı büyümemize ivme kazandıracak bir yapı oluşturmayı amaçlıyoruz. Önem Gıda’nın satın alınmasıyla beraber, çikolata ve unlu mamuller üretim sürecinin en önemli kısmının Ülker Bisküvi’ye entegre edilmesi bu satın almayı stratejik anlamda çok değerli hale getiriyor” diye konuştu.