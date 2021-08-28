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PKK'lının bilgisayarından çıkan fotoğraflarla teşhis edildi Adana polisi Şanlıurfa'da yakaladı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
PKK'lının bilgisayarından çıkan fotoğraflarla teşhis edildi Adana polisi Şanlıurfa'da yakaladı

Adana polisi, Suriye’de bölücü terör örgütü PKK’dan silah eğitimi alan YPG üyesi bir zanlıyı yakaladı. Zanlının geçen yıl hapis cezası alan PKK’nın elebaşı Murat Karayılan ve Duran Kalkan’ın basın işlerini yaptığı öne sürülen İbrahim Karakaş’ın bilgisayarından çıkan fotoğraflardan teşhis edildi

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Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, geçen yıl bölücü terör örgütü PKK’nın elebaşlarından Murat Karayılan ve Duran Kalkan'ın "telsiz ve medya işlerini yürüttüğü belirlenen İbrahim Karakaş’ın, İstanbul’da olduğunu tespit ederek gerçekleştirdiği operasyonla gözaltına aldı.

Karakaş, ifadesi alınıp tutuklandıktan sonra 9 yıl 9 ay hapis cezası aldı. Karakaş’ın bilgisayarında yapılan incelemede ise daha önceden silinmiş dosyalara ulaştı. Ulaşılan dosyalarda terör örgütü YPG’nin ‘asayiş’ adı verdiği biriminde araç içerisinde çekilmiş fotoğraflara ulaşıldı.

Yapılan incelemede fotoğrafta bulunan araç sürücüsünün Ahmet Resul (44) olduğu ve şüphelinin Şanlıurfa’da yaşadığı saptandı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Şanlıurfa Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile iletişime geçti.

Şanlıurfa’da teknik ve fiziki takibin ardından yapılan operasyonla yakalanan Resul’un 6 yıldır Şanlıurfa’da yaşadığı, su kuyusu açma işinde çalıştığı ortaya çıktı. Adana’ya getirilen Resul YPG’nin ‘asayiş’ adı verilen biriminde gönüllü görev aldığını ve YPG içerisinde faaliyetlerde bulunduğu itiraf etti.

Suriye’nin Ayn El Arap kentinde yaşadığını Kandil’den gelen PKK/KCK mensuplarının kendilerine uzun namlulu silah, araç kullanma teknikleri eğitimini verdiğini, YPG’nin bölgeye ele geçirmesinin ardından örgüte katıldığını söyleyen Resul, 2015 yılında DEAŞ’ın kente saldırı düzenlemeye başlamasının ardından korkup Türkiye’ye geldiğini söyledi. İşlemlerinin ardından zanlı adliyeye sevk edildi.

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