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Bakan Murat Kurum üç ilçe için duyurdu: Bir yıl içinde teslim edilecek

Bakan Murat Kurum üç ilçe için duyurdu: Bir yıl içinde teslim edilecek

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum sel mağdurlarının yeni dükkanlarının bir sene içinde teslim edileceğini duyurdu.

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Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum "Kastamonu’nun Bozkurt ve Abana ilçeleri ile Sinop’un Ayancık ilçesinde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız ve AFAD ile birlikte inşa edeceğimiz yeni dükkânları 1 yıl içinde vatandaşlarımıza teslim edeceğiz." dedi

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, sel afetinin yaşandığı Kastamonu, Sinop ve Bartın’daki çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Sosyal medya hesabından yazılı açıklamada bulunan Bakan Kurum, Kastamonu, Sinop ve Bartın’daki selin ardından 17’inci günü geride bıraktıklarını belirterek, “Devletimizin tüm imkanlarıyla milletimizin yanındayız, yaraları sarmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Bartın, Kastamonu ve Sinop’ta köy evlerimizle birlikte bin 114 konut üreteceğiz” dedi.

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