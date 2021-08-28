Murat Yetkin iddiaları sordu: Abdullah Gül'den Erdoğan ve Hulusi Akar açıklaması

Gazeteci yazar Murat Yetkin, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'e, basında çıkan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Hulusi Akar ile ilgili iddiaları sordu. İşte Gül'ün o dikkat çeken yanıtı...

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Gazeteci yazar Murat Yetkin, kendi blogu Yetkin Report'ta yazdığı yazısında 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’e, hakkındaki "Milli Savuma Bakanı Hulusi Akar’ın kendisiyle görüşmeye geldiği", "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı adaylığı teklif ettiği" yönündeki iddiaları sorduğunu ve aldığı cevabı okuyucuları ile paylaştı.

'İsminin karıştırılmasından da rahatsız'

Yetkin, Abdullah Gül'ün bu konuları konuşmak istemediğini belirtti ve yazacaklarını Gül'ün ofisinden ve yakın çevresinden öğrendiğini şu sözlerle aktardı:

"Gül konuşmak istemiyor çünkü yakın çevresine göre 'tamamen asılsız, temelsiz iddialara cevap vermek, bu iddialarla muhatap olmak istemiyor.' Yine ofis kaynaklarına göre, bu spekülasyonlara isminin karıştırılmasından da rahatsız."



'Gül'ü erken bir siyasi tutum almaya...'

Murat Yetkin yazısında Abdullah Gül iddialarının yakın çevresinden kaynaklanmadığını belirterek "Yayınların, kendisini Cumhurbaşkanlığı seçimine dair erken bir siyasi tutum almaya, açıklamaya zorlamayı amaçladığı yorumu yapılabilir. Bu yayınların, AK Parti tabanındaki erozyonu, en azından Bekir Ağırdır’ın deyimiyle 'yolun sağına çekip bekleyen' AK Parti seçmenini yeniden saflara katmak için moral etkisinden söz etmek de mümkün." ifadelerini kullandı.