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Türk F-16'ları Polonya semalarında! Müthiş görüntüler

Türk F-16'ları Polonya semalarında! Müthiş görüntüler

Türk Hava Kuvvetlerine bağlı Türk F-16 savaş uçakları, Polonya Malbork'ta bulunan 22'nci Hava Üs Komutanlığında, NATO'nun "Hava Polisliği" misyonu çerçevesinde görev yapıyor.

Türk F-16'ları Polonya semalarında! Müthiş görüntüler

Türk F-16 Savaş uçaklarının Polonya'daki görevine ilişkin bir basın toplantısı düzenlendi.

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Türk F-16'ları Polonya semalarında! Müthiş görüntüler

Malbork'taki Türk birliğinin komutanı Albay Ahmet Çandır, Polonya'da, NATO'nun kuzeydeki sınırlarını koruma görevini icra ettiklerini söyledi.

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Türk F-16'ları Polonya semalarında! Müthiş görüntüler

Buradaki amaçlarının Türkiye'nin NATO'ya verdiği desteği göstermek olduğunu dile getiren Çandır, "Ülkemizde kazandığımız tecrübelerimizi hem NATO müttefikleri hem de Polonyalı birlikle paylaşmak ve en iyi şekilde icra etmek.

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Türk F-16'ları Polonya semalarında! Müthiş görüntüler

Burada yaklaşık 80 personelimiz ve 4 uçağımız var. Genelde 3 uçağımızla NATO görevlerini destekliyoruz.

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