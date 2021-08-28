Türk F-16'ları Polonya semalarında! Müthiş görüntüler
Türk Hava Kuvvetlerine bağlı Türk F-16 savaş uçakları, Polonya Malbork'ta bulunan 22'nci Hava Üs Komutanlığında, NATO'nun "Hava Polisliği" misyonu çerçevesinde görev yapıyor.
Türk F-16 Savaş uçaklarının Polonya'daki görevine ilişkin bir basın toplantısı düzenlendi.
Malbork'taki Türk birliğinin komutanı Albay Ahmet Çandır, Polonya'da, NATO'nun kuzeydeki sınırlarını koruma görevini icra ettiklerini söyledi.
Buradaki amaçlarının Türkiye'nin NATO'ya verdiği desteği göstermek olduğunu dile getiren Çandır, "Ülkemizde kazandığımız tecrübelerimizi hem NATO müttefikleri hem de Polonyalı birlikle paylaşmak ve en iyi şekilde icra etmek.
Burada yaklaşık 80 personelimiz ve 4 uçağımız var. Genelde 3 uçağımızla NATO görevlerini destekliyoruz.